Nu știe, însă, care variantă ar fi mai rentabilă și a cerut păreri. „Aș vrea să cumpăr o a-2-a proprietate în Dublin să o închiriez (menționez ca dețin una în care locuiesc ) sau 2 apartamente în Cluj pe care să le închiriez. Care dintre variante ar fi o mai bună investiție? Mulțumesc”, a întrebat tânărul, dar stiridecluj.ro nu a explicat când și unde.

Cineva i-a răspuns. „Am locuit în Dublin, dar asta a fost înainte de 2010. Acum locuiesc în Cluj și am mici investiții în imobiliare. Prețul de achiziție e mare și chiria e mică, e un randament de 3%, chiar mai mic dacă plătești pe altcineva să administreze. Prețurile vor stagna sau crește lent. Mulți nu vor mai investi în imobiliare la acest randament. Poți cumpăra fidelis și să faci 5% fără nici o bătaie de cap”, a explicat un clujean, susține sursa citată.

Un alt locuitor din Cluj-Napoca este de părere că o astfel de investiție poate fi rentabilă: „Dacă iei în considerare atât chiria, cât și creșterea prețurilor imobiliarelor, este probabil să obții un randament de peste 5% din investițiile în imobiliare. Răspunzând la întrebare, diversificarea (de exemplu, țări/orașe diferite) este întotdeauna o idee bună”.

Un apartament considerat ieftin în Dublin se vinde acum de 600,000 de euro (mai exact circa 593,936 de euro), cu o creștere anuală de aproximativ 9.6 %. Asta, în condițiile în care Dublin este semnificativ mai scump decât media națională. De altfel, specialiștii spun că Dublin este al 5-lea cel mai scump oraș din Europa, cu o medie de 3,414 de euro pe metru pătrat.