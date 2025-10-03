Cele două zboruri au fost afectate de furtuna care se manifesta în București și în județul Ilfov cu vânt puternic în rafale şi ploaie torenţială. Pentru că nu au putut ateriza în siguranță pe Otopeni, acestea au fost deviate spre alte aeroporturi din țară.

„Astfel, cursa Tarom 276 Salonic – București a aterizat pe aeroportul din Sibiu, iar cursa WizzAir 3004 Luton – București a aterizat la Craiova”, a transmis Compania Națională Aeroporturi București (CNAB).

Compania mai menționează că, în acest moment, aeronavele decolează și aterizează pe Aeroportul Henri Coandă, dar se pot înregistra întârzieri din cauza condițiilor meteo nefavorabile.

„Pistele, platformele și căile de rulare a aeronavelor sunt deschise și operaționale, fiind asigurate condiţiile pentru desfăşurarea operaţiunilor aeriene”, potricit CNAB.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE