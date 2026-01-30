Pe 9 ianuarie, autoritățile portuare din Zimnicea au semnalat că o barjă încărcată cu azotat de amoniu, eșuată anterior, a început să se scufunde.

În aceeași zi, la Giurgiu, o a doua barjă, cu clorură de potasiu, a fost semnalată în aceeași situație. Ambele transportau îngrășăminte agricole uzuale, nu substanțe toxice industriale.

Dan Chican, șef pentru Siguranța Navigației la Căpitania Giurgiu, a declarat pentru Libertatea faptul că în urmă cu câteva zile au fost emise autorizațiile pentru cercetarea cu scafandri, astfel că s-au efectuat primele inspecții în vederea evaluării posibilităților de ranfluare. Totuși, condițiile meteo nefavorabile nu au permis multe scufundări.

„Zilele trecute s-au emis autorizațiile pentru cercetarea cu scafandri, au fost deja efectuate primele inspecții în vederea evaluării posibilităților de ranfluare. Vremea nefavorabilă, gerul și debitul crescut al apei nu au permis multe scufundări.

În principiu, nu s-a schimbat nimic față de ceea ce a fost în ultimele săptămâni. Scafandrii sunt de la compania din Constanța care a fost contractată de armatori pentru a rezolva ambele probleme”, a declarat pentru Libertatea Dan Chican, șef Siguranța Navigației la Căpitania Giurgiu.