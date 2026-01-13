O navă este încărcată cu azotat de amoniu, iar cealaltă cu clorură de potasiu

Pe 9 ianuarie, autoritățile portuare din Zimnicea au semnalat că o barjă încărcată cu azotat de amoniu, eșuată anterior, a început să se scufunde. În aceeași zi, la Giurgiu, o a doua barjă, cu clorură de potasiu, a fost semnalată în aceeași situație. Ambele transportau îngrășăminte agricole uzuale, nu substanțe toxice industriale.

„În urma scufundării a două barje încărcate cu îngrășăminte agricole pe Dunăre, monitorizarea continuă arată că nu există depășiri ale indicatorilor de calitate a apei și nu s-a semnalat mortalitate piscicolă. Captările de apă din aval, situate la peste 100 km, nu sunt afectate”, a transmis ANAR, într-un comunicat.

Informaţia iniţială furnizată marți, 13 ianuarie, de Prefectura Teleorman viza doar barja încărcată cu fertilizator agricol pe bază de azotat de amoniu, care s-a scufundat în zona Portului Zimnicea.

Prefectura Teleorman informa că o navă încărcată cu 1.133 de tone de fertilizator granulat s-a scufundat parţial în Dunăre, incidentul fiind semnalat autorităţilor judeţene în 9 ianuarie 2026. Potrivit sursei citate, nava şlep motor Phoenix Jupiter aparţinând transportatorului SC Mondotransalex SRL eşuase în decembrie anul trecut pe un banc de nisip în zona Portului Zimnicea, în afara rutei principale de navigaţie.

S-a înregistrat o modificare a concentrației de amoniu la barja de la Zimnicea

Echipele Apele Române și Garda de Mediu s-au deplasat la fața locului și au prelevat probe de apă amonte, la nivelul navelor și în aval, inclusiv la aproximativ 10 km distanță, analizând parametri precum: pH, conductivitate, amoniu, nitrați, nitriți, fosfați, cloruri și potasiu.

În cazul navei de la Zimnicea, rezultatele analizelor au relevat o modificare a concentraţiei de amoniu.

„Astăzi, 13 ianuarie, s-a înregistrat o modificare a concentrației de amoniu la barja de la Zimnicea. Aceasta se diluează complet după câțiva kilometri, datorită fenomenelor naturale de diluție și dispersie, astfel că calitatea apei în zona captărilor din aval nu este afectată”, se mai arată în comunicat.

Potrivit specialiștilor ANAR, captările pentru potabilizare sunt situate în zona Chiciu, județul Călărași, la peste 100 km în aval. Până în prezent, nu au fost semnalate depășiri ale indicatorilor de calitate și nu există mortalitate piscicolă.

„Monitorizarea continuă se face zilnic în trei puncte: amonte, în aval și în zona navelor scufundate. În paralel, Administrația Fluvială a Dunării de Jos coordonează procedura de ranfluare sau, dacă este necesar, tăierea controlată a epavelor și transportul către șantier naval”, mai arată ANAR.

Conform legislației, poluatorul este responsabil de notificarea incidentului, depoluarea zonei și de acoperirea integrală a costurilor pentru intervenții și readucerea zonei la stadiul inițial.

