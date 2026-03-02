Inițiativa vine în urma propunerii președintelui CJ Timiș, Alfred Simonis, de a acorda stimulente financiare între 10 și 20 de milioane de lei comunelor care aleg să se unească, în funcție de numărul de locuitori.

Primul pas către reforma administrativă, în Timiș

„Comasarea celor două comune, conduse de primari PNL, nu reprezintă o decizie simbolică, ci un demers administrativ concret. Această fuziune poate conduce la o utilizare mai eficientă a banilor publici, la optimizarea administrației locale și la creșterea capacității de atragere a fonduri europene”, a declarat Alfred Simonis, în cadrul ședinței Consiliului Județean Timiș.

Proiectul, promovat ca o reformă administrativă pilot la nivel național, are ca scop reducerea cheltuielilor administrative și creșterea șanselor de accesare a fondurilor europene.

Președintele CJ Timiș a subliniat că „semnalul transmis astăzi este unul clar: există voință și asumare.

Suntem primul Consiliu Județean din România care nu doar a declarat că susține comasarea localităților, ci a venit cu o inițiativă concretă”.

Consultarea populației din Timiș, următorul pas

Procesul de unificare presupune parcurgerea mai multor etape legale, inclusiv organizarea unui referendum pentru consultarea cetățenilor din cele două comune.

Acesta este preconizat să aibă loc în toamna anului 2026.

„În toamnă, atunci când vor fi organizate referendumurile, va trebui să mergem în cele două comune și să explicăm oamenilor avantajele acestei unificări”, a adăugat Simonis.

Beneficii financiare și administrative

Conform liderului CJ Timiș, fuziunea va genera economii de milioane de lei anual prin eliminarea posturilor administrative duplicate, precum și prin reducerea numărului de primari, viceprimari și consilieri locali.

Totodată, crearea unei comune cu peste 2.000 de locuitori va facilita accesul la finanțări europene și programe care sunt, în prezent, inaccesibile pentru localitățile foarte mici.

Stimulentele financiare oferite de CJ Timiș, între 10 și 20 de milioane de lei, vor fi susținute exclusiv din bugetul județean.

„Consider că Guvernul României ar trebui să dubleze acest stimulent, dacă ne dorim rezultate la nivel național. Vreau să îi felicit pe cei doi primari pentru că sunt primii din județul Timiș care au avut curajul să ia această decizie”, a spus Alfred Simonis.

Proiect-pilot național în Timiș

Această inițiativă reprezintă un model de succes care, potrivit lui Simonis, ar putea marca începutul unei reforme administrative mai ample în România.

„Este un proces lung și anevoios, dar cu susținere coerentă la nivel național, poate deveni un exemplu de urmat pentru alte județe din țară”, a concluzionat președintele CJ Timiș.

Proiectul-pilot propus de Alfred Simonis este o premieră națională, deschizând calea pentru o reorganizare administrativă care să eficientizeze gestionarea resurselor publice și să ofere oportunități mai mari pentru dezvoltarea localităților mici.

Recent, două comune din Satu Mare au anunțat că se unesc, după ce au rămas fără bani pentru primării. Beltiug și Socond dispar în forma actuală și se unesc într-o singură comună.

Decizia istorică luată în județul Satu Mare este o consecință directă a măsurilor impuse de Cabinetul Bolojan. Potrivit liderului liberal Adrian Cozma, această comasare este soluția identificată pentru a tăia cheltuielile administrative inutile.

