Transfăgărășanul, la loc de cinste

Inițiativa Honda este o modalitate inteligentă de a-și promova modelul Civic Type R și de a crea o comunitate în jurul pasionaților de condus, iar includerea drumurilor românești în această hartă este un mare plus. Aceasta este o campanie de marketing excelentă, care subliniază performanțele și caracterul sportiv al modelului Type R, asociindu-l cu cele mai bune experiențe de condus din Europa.

Harta interactivă va atrage, fără îndoială, un segment specific de turiști – pasionații de mașini și de condus sportiv – care vor dori să experimenteze aceste trasee. Aceasta poate genera un flux turistic suplimentar, cu beneficii economice pentru zonele respective.

În acest mod, Honda nu vinde doar o mașină, ci un stil de viață și o experiență. Oferind o hartă cu „drumuri palpitante, trasee emblematice și câteva comori ascunse”, ei le oferă proprietarilor un motiv în plus să-și iubească mașina și să o folosească la potențialul ei maxim.

Șoselele se întind din nordul îndepărtat al Scoției până în sudul Spaniei, de pe plajele vestice din Algarve, Portugalia, până în România.

Includerea Transfăgărășanului la loc de cinste, alături de Pasul Stelvio și North Coast 500, este o confirmare a statutului său la nivel mondial. Este un drum care a captivat deja imaginația multor pasionați de condus, inclusiv prin apariții celebre în emisiuni auto. Este o alegere evidentă și bine meritată, care reconfirmă România pe harta mondială a drumurilor spectaculoase.

Faptul că un al doilea drum românesc, culoarul Rucăr-Bran, mai puțin faimos la nivel internațional decât Transfăgărășanul, este inclus într-un ghid dedicat șoferilor de mașini sport, este o dovadă a calității și a potențialului său.

Cel mai frumos traseu din România

Considerat drept cel mai frumos drum din România, traseul Transfăgărășan poate fi o adevărată destinație de vacanță datorită obiectivelor turistice din zonă și peisajelor cu Munții Făgăraș.

„Drumul printre nori”, așa cum mai este denumit traseul, Transfăgărășanul, măsoară aproximativ 151 km și face parte din DN 7C, drum ce începe din județul Argeș, sat Bascov, de lângă județul Pitești și se intersectează cu DN1, lângă comuna Cârțișoara, între Sibiu și Brașov.

Transfăgărășan a fost construit între aniii 1970-1974, pe o durată de 4 ani, în timpul lui Ceaușescu și, conform datelor oficiale, aproximativ 40 de oameni și-au pierdut viața în construirea traseului. Inaugurarea traseului a avut loc pe data de 20 septembrie, 1974.

Traseul pe care se desfășoară drumul Transfăgărășan începe din comuna Bascov din Județul Argeș și trece prin fața hidrocentralei Vidraru, apoi urcă spre Cetatea Poenari. Ajunge pe Barajul Vidraru, trece de trei tunele scurte, trece de baraj și lasă în partea stângă Lacul Vidraru, ajungând la Cascada Capra.

Trecerea de la Capra la Bâlea Lac este făcută printr-un tunel de aproximativ 887 de metri, Tunelul Bâlea, cel mai lung tunel din România. Este un tunel iluminat electric și ventilat natural și are o înălțime de aproximativ 4,4 m, lățime de 6 m și un trotuar de un metru.





