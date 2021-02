Două femei din Florida, în vârstă de 34 și 44 de ani, s-au îmbrăcat în „bunicuțe” și au mers la centrul de vaccinare purtând bonete, mănuşi şi ochelari, într-o încercare de a se vaccina împotriva covid-19, a anunţat joi, într-o conferinţă de presă, dr. Raul Pino.

Acesta a mai precizat că numărul persoanelor care încearcă să-şi falsifice identitatea este probabil mai mare mare decât se crede.



Însă acestea nu au fost lăsate să se vaccineze și au fost predate poliției, au mai anunțat autoritățile, potrivit TheGuardian.

WFTV, un post de televiziune, a raportat că cele două aveau carduri valide, după vaccinarea cu prima doză de vaccin. Departamentul nu ştie cum s-au putut vaccina cele două femei cu prima doză şi nici dacă s-au îmbrăcat astfel atunci.



