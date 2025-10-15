Cele două, o agentă de turism și o coafeză, au fost ulterior închise sub acuzația de furt și, în cele din urmă, trimise și ele pe front.

Numărul real al recruților, mai mare de 455

Primele relatări privind recrutarea cubanezilor pentru a lupta în războiul Rusia-Ucraina au apărut în septembrie 2023, când guvernul cubanez a anunțat că a descoperit o rețea de trafic de persoane implicată în acest demers. Au fost arestate 17 persoane.

Autoritățile au declarat că erau recrutați atât cubanezi care trăiau în Rusia, cât și cei aflați în Cuba. În octombrie 2025, autoritățile americane au estimat că între 1.000 și 5.000 de cubanezi luptau în Ucraina.

În mai 2024, guvernul din Sri Lanka a lansat propria anchetă asupra unor scheme similare de recrutare, după ce Ministerul de Externe a primit sute de plângeri de la cetățeni care au spus că au fost ademeniți în Rusia cu promisiuni false de salarii mari și cetățenie.

Oficialii au confirmat primirea a 455 de rapoarte oficiale, dar au precizat că numărul real al recruților este probabil mult mai mare.

Povestea cubanezilor care au ajuns în război crezând că vor lucra în construcții

În 2023, presa cubaneză a relatat povestea a doi tineri, Alex Vega și Andorf Velasquez, care au declarat că au călătorit în Rusia pentru a lucra în construcții, dar au fost trimiși în schimb pe front. Ei au spus că au semnat contracte pentru a „săpa tranșee” și a efectua alte munci manuale, fără mențiuni despre lupte.

Laura Codruța Kövesi: „Nimeni din România nu ne sesizează legat de neregulile din Portul Constanța, dar vă promit că o să ajungem și acolo”
Recomandări
Laura Codruța Kövesi: „Nimeni din România nu ne sesizează legat de neregulile din Portul Constanța, dar vă promit că o să ajungem și acolo”

O femeie cubaneză și două rusoaice i-au ajutat să cumpere bilete și să-și completeze actele. Potrivit celor doi, în avionul lor spre Moscova se aflau circa 200 de alți cubanezi, toți sperând să câștige bani în același mod.

La aeroport, au fost întâmpinați de o rusoaică și un soldat cubanez, care le-au oferit contracte pe un an cu armata rusă. Înțelegerea promitea salarii de 2.500 de dolari pe lună și cetățenie rusă pentru ei și familiile lor.

Pașapoartele cubaneze le-au fost confiscate, chipurile pentru a procesa actele de cetățenie. Curând după semnare, Vega și Velasquez au fost trimiși într-o tabără de antrenament militar, iar apoi în Ucraina, unde au săpat tranșee într-o pădure.

Cum recrutau cele două rusoaice cubanezi pentru războiul din Ucraina

Un canal de recrutare ar fi fost un grup de Facebook numit Cubanos en Moscú („Cubanezi în Moscova”).

Majoritatea postărilor care îi încurajau pe cubanezi să se înroleze în armata rusă erau publicate de o utilizatoare numită Yelena Shuvalova, care oferea aceleași salarii și beneficii de cetățenie menționate de Vega și Velasquez.

În 2023, aceasta a declarat pentru The Moscow Times că ajuta într-adevăr la aranjarea contractelor, inclusiv pentru migranți fără acte.

Jurnaliștii care au făcut ancheta au identificat femeia din spatele profilului „Yelena Shuvalova” drept Yelena Smirnova, în vârstă de 41 de ani, din Riazan – o fostă agentă de turism care vorbea șase limbi, inclusiv spaniolă, portugheză și turcă.

Potrivit investigației, copiii ei din prima căsătorie erau îngrijiți de o bonă cubaneză. Se pare că tatăl Smirnovei s-a căsătorit ulterior cu acea bonă pentru a o ajuta să obțină statut legal în Rusia.

Apoi, în 2022, Smirnova însăși s-ar fi căsătorit cu tatăl copiilor bonei – un bărbat cubanez – pentru ca acesta să poată primi cetățenia rusă.

Până în 2023, Smirnova începuse să recruteze cetățeni din Cuba și Sri Lanka care căutau locuri de muncă, punându-i în legătură cu oficiali militari ruși ce ofereau contracte cu armata.

Ea ar fi plătit zborurile, transportul și cazarea în Rusia, așteptând să fie rambursată după înrolarea lor. Recruții își semnau contractele la biroul militar din Riazan.

Cum a ieșit la iveală schema coafezei și a agentei de turism din Rusia

Unii au refuzat să-i restituie banii după ce și-au dat seama că fuseseră înșelați și urmau să fie trimiși la război, mai scrie în anchetă. Câțiva au declarat și că nu și-au primit salariile întregi, suspectând că recrutoarele luau o parte. În aprilie 2024, mai mulți cubanezi au depus plângeri la poliție, iar Smirnova a fost arestată sub acuzația de furt și plasată în arest preventiv.

O scrisoare a avocatului ei către comisarul rus pentru drepturile omului, Tatiana Moskalkova, susținea că Smirnova trimisese peste 3.000 de cetățeni străini să lupte în Ucraina, cifră confirmată și de o cunoștință a sa.

Apărarea a insistat că Smirnova nu a furat nimic și că, dacă a retras fonduri suplimentare din conturile recruților, banii au fost trimiși soldaților ruși drept „ajutor umanitar”. Avocatul a afirmat și că cei 11 cubanezi care au reclamat-o pe Smirnova la poliție ar fi făcut-o „sub presiunea organelor operative”.

O altă femeie acuzată de cubanezi că le-a furat bani, Olga Shilyaeva, în vârstă de 40 de ani, a fost, de asemenea, arestată. Soțul ei este militar, iar în momentul în care a cunoscut-o pe Smirnova, în 2023, era coafeză și lucra cu jumătate de normă.

Cum au ajuns cele două femeie să comploteze, deși nu se cunoșteau

Potrivit unei cunoștințe comune, cele două s-au întâlnit întâmplător în fața unui restaurant fast-food din Riazan. Smirnova i-ar fi oferit lui Shilyaeva un loc de muncă pentru a ajuta familiile luptătorilor străini să-și legalizeze șederea în Rusia, spunând că nu se poate ocupa singură de toate.

La început, Shilyaeva a lucrat doar cu familiile, dar curând a început să gestioneze și contractele de recrutare. Împreună, cele două femei ar fi petrecut aproape tot timpul la centrul de recrutare din Riazan, trimițând zilnic 30-40 de persoane pe front.

Potrivit scrisorii avocatului, în timpul detenției Smirnova „și-a pierdut încrederea în corectitudinea anchetei” și a depus o cerere scrisă pentru a semna propriul contract cu Ministerul Apărării și a merge să lupte în Ucraina. Momentul exact nu este clar, dar scrisoarea avocatului poartă data de 23 octombrie 2024.

O cunoștință comună a lor a declarat pentru Sistema că ambele femei servesc acum în unitatea de asalt „Storm V”, formată din deținuți recrutați. Se pare că Shilyaeva crede că urmărirea penală și trimiterea ei pe front au fost o răzbunare din partea oficialilor militari, pentru că ar fi ajutat unii cubanezi să conteste concedieri abuzive.

Ulterior, sora lui Shilyaeva a scris pe VKontakte că Olga a fost trimisă la război sub pretexte false. Ea a spus că sora ei a fost detașată în satul Zaitseve, în regiunea Luhansk, unde s-ar afla un centru ilegal de detenție pentru soldații ruși care au refuzat să lupte.

Niciuna dintre cele două femeie acuzate, nici Shilyaeva, nici Smirnova, nu au răspuns solicitărilor de comentarii ale publicației care a scris ancheta.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Momentul în care o mină de aur din Venezuela este complet inundată, ucigând 14 persoane: „Munceau pentru a-și câștiga existența”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Răsturnare de situație în cazul mamei de 35 de ani, care a murit după ce a fost lovită pe trecerea de pietoni: „Şoferul în vârstă de 20 de ani...". Ce tocmai s-a aflat schimbă tot ce se știa. Absolut toată lumea a reacționat când a văzut așa ceva
Viva.ro
Răsturnare de situație în cazul mamei de 35 de ani, care a murit după ce a fost lovită pe trecerea de pietoni: „Şoferul în vârstă de 20 de ani...". Ce tocmai s-a aflat schimbă tot ce se știa. Absolut toată lumea a reacționat când a văzut așa ceva
Scandalos ce s-a aflat acum despre șoferul de 20 de ani care a lovit mortal o femeie pe trecerea de pietoni, în București. „Este o realitate juridică dureroasă, dar legală”
Unica.ro
Scandalos ce s-a aflat acum despre șoferul de 20 de ani care a lovit mortal o femeie pe trecerea de pietoni, în București. „Este o realitate juridică dureroasă, dar legală”
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! La câteva luni de când s-a despărțit de tatăl fetiței ei, artista și-a regăsit fericirea în brațele unui politician. Foto
Elle.ro
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! La câteva luni de când s-a despărțit de tatăl fetiței ei, artista și-a regăsit fericirea în brațele unui politician. Foto
gsp
Influencerița cu peste 800.000 de urmăritori vrea să-și micșoreze sânii, dar portarul de 36 de ani n-o lasă
GSP.RO
Influencerița cu peste 800.000 de urmăritori vrea să-și micșoreze sânii, dar portarul de 36 de ani n-o lasă
Pentru mama! Virgil Ghiță, salvatorul naționalei la 4 ani de la drama sfâșietoare care i-a schimbat viața
GSP.RO
Pentru mama! Virgil Ghiță, salvatorul naționalei la 4 ani de la drama sfâșietoare care i-a schimbat viața
Parteneri
Ultima oră! Au anunțat acum 5 minute! Cel mai cunoscut prezentator TV din România, concediat în direct! L-au dat afară fără să clipească! Lovitură grea pentru un nume greu
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Au anunțat acum 5 minute! Cel mai cunoscut prezentator TV din România, concediat în direct! L-au dat afară fără să clipească! Lovitură grea pentru un nume greu
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
Avantaje.ro
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
Mădălina Ghenea, magnet pentru priviri! Imagini incendiare în lenjerie galbenă și momente rare cu fiica sa Charlotte, dezvăluite pe Instagram
Tvmania.ro
Mădălina Ghenea, magnet pentru priviri! Imagini incendiare în lenjerie galbenă și momente rare cu fiica sa Charlotte, dezvăluite pe Instagram

Alte știri

Românul prins când transporta peste 100 de kilograme de hașiș în valoare de un milion de euro va fi judecat în noiembrie, în Franța
Știri România 12:25
Românul prins când transporta peste 100 de kilograme de hașiș în valoare de un milion de euro va fi judecat în noiembrie, în Franța
Un deținut de la Târgu Jiu a intrat în sistemul informatic al închisorii, a redus din pedepse și a furat bani din conturile altor condamnați
Știri România 10:49
Un deținut de la Târgu Jiu a intrat în sistemul informatic al închisorii, a redus din pedepse și a furat bani din conturile altor condamnați
Parteneri
Taxa absurdă care crește cu 1.350% peste noapte și provoacă o nouă anomalie în România. Expert în fiscalitate: „Cred că au greșit legea”
Adevarul.ro
Taxa absurdă care crește cu 1.350% peste noapte și provoacă o nouă anomalie în România. Expert în fiscalitate: „Cred că au greșit legea”
Cine este deținutul-hacker care a reușit să spargă baza de date a penitenciarelor? ”Face parte din mafia italiană cibernetică”
Fanatik.ro
Cine este deținutul-hacker care a reușit să spargă baza de date a penitenciarelor? ”Face parte din mafia italiană cibernetică”
Salarii de până la 12.000 de lei pentru tineri. Ce meserii sunt profitabile astăzi
Financiarul.ro
Salarii de până la 12.000 de lei pentru tineri. Ce meserii sunt profitabile astăzi
Superliga.ro (P)
Victor Dican: Cu domnul Hagi nu prea ai tu multe de spus, doar asculți
Victor Dican: Cu domnul Hagi nu prea ai tu multe de spus, doar asculți
Samuel Teles, de pe Estádio do Dragão pe Oblemenco
Samuel Teles, de pe Estádio do Dragão pe Oblemenco
Parteneri
Mare bucurie pentru vedeta noastră! A născut al treilea copil și a dezvăluit prima imagine cu bebelușul: „Am reușit…”
Elle.ro
Mare bucurie pentru vedeta noastră! A născut al treilea copil și a dezvăluit prima imagine cu bebelușul: „Am reușit…”
Operațiile estetice l-au schimbat și pe el. Fernando Colunga, actorul din "Esmeralda", e de nerecunoscut! Cum a ajuns să arate la aproape 60 de ani / FOTO
Unica.ro
Operațiile estetice l-au schimbat și pe el. Fernando Colunga, actorul din "Esmeralda", e de nerecunoscut! Cum a ajuns să arate la aproape 60 de ani / FOTO
A avut loc întâlnirea de gradul zero, după multe scandaluri! Complet neașteptat ce i-au putut spune copiii lui Alin Oprea în momentul în care s-au văzut după 5 ani
Viva.ro
A avut loc întâlnirea de gradul zero, după multe scandaluri! Complet neașteptat ce i-au putut spune copiii lui Alin Oprea în momentul în care s-au văzut după 5 ani

Monden

Bianca Păsat, primele declarații după despărțirea de Cornel: „ Nu mă simt confortabil”. Înțelegerea la care au ajuns de dragul copilului
Stiri Mondene 12:10
Bianca Păsat, primele declarații după despărțirea de Cornel: „ Nu mă simt confortabil”. Înțelegerea la care au ajuns de dragul copilului
Răspunsul oferit de Vlăduța Lupău când a fost întrebată dacă e însărcinată pentru a treia oară: „Așa s-a potrivit”
Stiri Mondene 11:50
Răspunsul oferit de Vlăduța Lupău când a fost întrebată dacă e însărcinată pentru a treia oară: „Așa s-a potrivit”
Parteneri
Emily Burghelea, mărturii emoționante despre nașterea fulger a celui de-al treilea copil: „Am fost la un pas să nasc în lift”
TVMania.ro
Emily Burghelea, mărturii emoționante despre nașterea fulger a celui de-al treilea copil: „Am fost la un pas să nasc în lift”
Faptele comise în trecut de șoferul care a ucis o mamă pe trecerea de pietoni
ObservatorNews.ro
Faptele comise în trecut de șoferul care a ucis o mamă pe trecerea de pietoni
Calina și Catinca, ironii și replici dure după ce Oana Roman le-a interzis să-i mai folosească numele: „Suntem o familie, nu trebuie să fim sălbatici unii cu ceilalți”
Libertateapentrufemei.ro
Calina și Catinca, ironii și replici dure după ce Oana Roman le-a interzis să-i mai folosească numele: „Suntem o familie, nu trebuie să fim sălbatici unii cu ceilalți”
Parteneri
Prima mașină electrică 100% românească este mai ieftină decât Dacia Duster » Bateriile sunt fabricate la Craiova!
GSP.ro
Prima mașină electrică 100% românească este mai ieftină decât Dacia Duster » Bateriile sunt fabricate la Craiova!
Găselnița lui Mircea Lucescu a ANULAT 24 de milioane de euro! » Dar jucătorul riscă să fie scos din echipa României
GSP.ro
Găselnița lui Mircea Lucescu a ANULAT 24 de milioane de euro! » Dar jucătorul riscă să fie scos din echipa României
Parteneri
Cutremur neobișnuit cu magnitudinea 4 în Satu Mare
Mediafax.ro
Cutremur neobișnuit cu magnitudinea 4 în Satu Mare
Mămica de 34 de ani a murit a doua zi după nașterea acasă, cu puțin timp înainte ca bebelușul să o însoțească la ceruri
StirileKanalD.ro
Mămica de 34 de ani a murit a doua zi după nașterea acasă, cu puțin timp înainte ca bebelușul să o însoțească la ceruri
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
Wowbiz.ro
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
Promo
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Advertorial
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Wowbiz.ro
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
«Și victima este vinovată» Titi AUR despre mama ucisă pe o trecere de pietoni din Berceni
Redactia.ro
«Și victima este vinovată» Titi AUR despre mama ucisă pe o trecere de pietoni din Berceni
Doliu în familia Denisei Răducu! Fratele vitreg al regretatei cântărețe a murit
KanalD.ro
Doliu în familia Denisei Răducu! Fratele vitreg al regretatei cântărețe a murit

Politic

PSD a părăsit ședința coaliției înaintea subiectului alegerilor la Primăria Capitalei. Kelemen Hunor: „Nici cu ei nu luam o decizie”. Bolojan a tăcut - SURSE
Exclusiv
Politică 14 oct.
PSD a părăsit ședința coaliției înaintea subiectului alegerilor la Primăria Capitalei. Kelemen Hunor: „Nici cu ei nu luam o decizie”. Bolojan a tăcut – SURSE
Olguța Vasilescu amenință cu ruperea coaliției: „Dacă Bolojan va accepta și propunerile PSD, va rămâne premier”
Politică 14 oct.
Olguța Vasilescu amenință cu ruperea coaliției: „Dacă Bolojan va accepta și propunerile PSD, va rămâne premier”
Parteneri
Kievul ar putea fi noul Silicon Valley. Un fond european de 50 de milioane de euro sprijină startup-urile ucrainene
Spotmedia.ro
Kievul ar putea fi noul Silicon Valley. Un fond european de 50 de milioane de euro sprijină startup-urile ucrainene
Când pleacă Mircea Lucescu de la echipa națională! Selecționerul a dat un răspuns ferm: “Am promis de la bun început”
Fanatik.ro
Când pleacă Mircea Lucescu de la echipa națională! Selecționerul a dat un răspuns ferm: “Am promis de la bun început”
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită
Spotmedia.ro
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită