Cele două, o agentă de turism și o coafeză, au fost ulterior închise sub acuzația de furt și, în cele din urmă, trimise și ele pe front.

Numărul real al recruților, mai mare de 455

Primele relatări privind recrutarea cubanezilor pentru a lupta în războiul Rusia-Ucraina au apărut în septembrie 2023, când guvernul cubanez a anunțat că a descoperit o rețea de trafic de persoane implicată în acest demers. Au fost arestate 17 persoane.

Autoritățile au declarat că erau recrutați atât cubanezi care trăiau în Rusia, cât și cei aflați în Cuba. În octombrie 2025, autoritățile americane au estimat că între 1.000 și 5.000 de cubanezi luptau în Ucraina.

În mai 2024, guvernul din Sri Lanka a lansat propria anchetă asupra unor scheme similare de recrutare, după ce Ministerul de Externe a primit sute de plângeri de la cetățeni care au spus că au fost ademeniți în Rusia cu promisiuni false de salarii mari și cetățenie.

Oficialii au confirmat primirea a 455 de rapoarte oficiale, dar au precizat că numărul real al recruților este probabil mult mai mare.

Povestea cubanezilor care au ajuns în război crezând că vor lucra în construcții

În 2023, presa cubaneză a relatat povestea a doi tineri, Alex Vega și Andorf Velasquez, care au declarat că au călătorit în Rusia pentru a lucra în construcții, dar au fost trimiși în schimb pe front. Ei au spus că au semnat contracte pentru a „săpa tranșee” și a efectua alte munci manuale, fără mențiuni despre lupte.

O femeie cubaneză și două rusoaice i-au ajutat să cumpere bilete și să-și completeze actele. Potrivit celor doi, în avionul lor spre Moscova se aflau circa 200 de alți cubanezi, toți sperând să câștige bani în același mod.

La aeroport, au fost întâmpinați de o rusoaică și un soldat cubanez, care le-au oferit contracte pe un an cu armata rusă. Înțelegerea promitea salarii de 2.500 de dolari pe lună și cetățenie rusă pentru ei și familiile lor.

Pașapoartele cubaneze le-au fost confiscate, chipurile pentru a procesa actele de cetățenie. Curând după semnare, Vega și Velasquez au fost trimiși într-o tabără de antrenament militar, iar apoi în Ucraina, unde au săpat tranșee într-o pădure.

Cum recrutau cele două rusoaice cubanezi pentru războiul din Ucraina

Un canal de recrutare ar fi fost un grup de Facebook numit Cubanos en Moscú („Cubanezi în Moscova”).

Majoritatea postărilor care îi încurajau pe cubanezi să se înroleze în armata rusă erau publicate de o utilizatoare numită Yelena Shuvalova, care oferea aceleași salarii și beneficii de cetățenie menționate de Vega și Velasquez.

În 2023, aceasta a declarat pentru The Moscow Times că ajuta într-adevăr la aranjarea contractelor, inclusiv pentru migranți fără acte.

Jurnaliștii care au făcut ancheta au identificat femeia din spatele profilului „Yelena Shuvalova” drept Yelena Smirnova, în vârstă de 41 de ani, din Riazan – o fostă agentă de turism care vorbea șase limbi, inclusiv spaniolă, portugheză și turcă.

Potrivit investigației, copiii ei din prima căsătorie erau îngrijiți de o bonă cubaneză. Se pare că tatăl Smirnovei s-a căsătorit ulterior cu acea bonă pentru a o ajuta să obțină statut legal în Rusia.

Apoi, în 2022, Smirnova însăși s-ar fi căsătorit cu tatăl copiilor bonei – un bărbat cubanez – pentru ca acesta să poată primi cetățenia rusă.

Până în 2023, Smirnova începuse să recruteze cetățeni din Cuba și Sri Lanka care căutau locuri de muncă, punându-i în legătură cu oficiali militari ruși ce ofereau contracte cu armata.

Ea ar fi plătit zborurile, transportul și cazarea în Rusia, așteptând să fie rambursată după înrolarea lor. Recruții își semnau contractele la biroul militar din Riazan.

Cum a ieșit la iveală schema coafezei și a agentei de turism din Rusia

Unii au refuzat să-i restituie banii după ce și-au dat seama că fuseseră înșelați și urmau să fie trimiși la război, mai scrie în anchetă. Câțiva au declarat și că nu și-au primit salariile întregi, suspectând că recrutoarele luau o parte. În aprilie 2024, mai mulți cubanezi au depus plângeri la poliție, iar Smirnova a fost arestată sub acuzația de furt și plasată în arest preventiv.

O scrisoare a avocatului ei către comisarul rus pentru drepturile omului, Tatiana Moskalkova, susținea că Smirnova trimisese peste 3.000 de cetățeni străini să lupte în Ucraina, cifră confirmată și de o cunoștință a sa.

Apărarea a insistat că Smirnova nu a furat nimic și că, dacă a retras fonduri suplimentare din conturile recruților, banii au fost trimiși soldaților ruși drept „ajutor umanitar”. Avocatul a afirmat și că cei 11 cubanezi care au reclamat-o pe Smirnova la poliție ar fi făcut-o „sub presiunea organelor operative”.

O altă femeie acuzată de cubanezi că le-a furat bani, Olga Shilyaeva, în vârstă de 40 de ani, a fost, de asemenea, arestată. Soțul ei este militar, iar în momentul în care a cunoscut-o pe Smirnova, în 2023, era coafeză și lucra cu jumătate de normă.

Cum au ajuns cele două femeie să comploteze, deși nu se cunoșteau

Potrivit unei cunoștințe comune, cele două s-au întâlnit întâmplător în fața unui restaurant fast-food din Riazan. Smirnova i-ar fi oferit lui Shilyaeva un loc de muncă pentru a ajuta familiile luptătorilor străini să-și legalizeze șederea în Rusia, spunând că nu se poate ocupa singură de toate.

La început, Shilyaeva a lucrat doar cu familiile, dar curând a început să gestioneze și contractele de recrutare. Împreună, cele două femei ar fi petrecut aproape tot timpul la centrul de recrutare din Riazan, trimițând zilnic 30-40 de persoane pe front.

Potrivit scrisorii avocatului, în timpul detenției Smirnova „și-a pierdut încrederea în corectitudinea anchetei” și a depus o cerere scrisă pentru a semna propriul contract cu Ministerul Apărării și a merge să lupte în Ucraina. Momentul exact nu este clar, dar scrisoarea avocatului poartă data de 23 octombrie 2024.

O cunoștință comună a lor a declarat pentru Sistema că ambele femei servesc acum în unitatea de asalt „Storm V”, formată din deținuți recrutați. Se pare că Shilyaeva crede că urmărirea penală și trimiterea ei pe front au fost o răzbunare din partea oficialilor militari, pentru că ar fi ajutat unii cubanezi să conteste concedieri abuzive.

Ulterior, sora lui Shilyaeva a scris pe VKontakte că Olga a fost trimisă la război sub pretexte false. Ea a spus că sora ei a fost detașată în satul Zaitseve, în regiunea Luhansk, unde s-ar afla un centru ilegal de detenție pentru soldații ruși care au refuzat să lupte.

Niciuna dintre cele două femeie acuzate, nici Shilyaeva, nici Smirnova, nu au răspuns solicitărilor de comentarii ale publicației care a scris ancheta.