Julia Zelg este o cunoscută vloggeriță pe Youtube, anunțându-și relația pe rețele de socializare în toamna anului trecut. Chiar înainte de Crăciun și-a cerut în căsătorie iubita de 61 iar amândouă au luat urgent o cursă către Brazilia pentru a obține binecuvântarea părinților Juliei, arată thesun.co.uk.

Cele două femei s-au întâlnit pe Tinder, în luna septembrie a anului trecut. „Am întâlnit-o pe această femeie și este cea mai uimitoare persoană pe care am văzut-o. Este sufletul meu pereche. Mă simțeam bine fiind singură, dar am întâlnit-o pe ea și totul s-a schimbat'”a spus Julia.

„Nu am acționat impulsiv când nea-m mutat împreună, am discutat toate aspectele. Au existat foarte multe argumente să ne mutăm împreună și suntem foarte foarte fericite amândouă” a mai adăugat ea.

Sursa foto: Instagram

