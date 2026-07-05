„Sigur s-au bătut. Când am venit eu erau niște șervețele cu sânge. Cred că a fost o petrecere tematică, de distrugere. Au spart cinci uși, patru televizoare”, a transmis proprietarul Ele’s Chalet în videoclip.

În acest context este vorba despre două cupluri, având în jur de 30 de ani. În comentarii, proprietarul a transmis că totul este real, iar poliția a fost la fața locului, inclusiv cei de la criminalistică.

În urma situației, comentariile nu au încetat să apară: „Am auzit povești cu anumite daune provocate la cabane, dar asta este ceva ireal”, a spus un bărbat. „Nu este primul caz…și nici ultimul”, a spus un alt bărbat.

„Ireal ce au putut face”, a comentat o femeie.

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