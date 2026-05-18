Cum a fost planificată operațiunea cu cele două femei din România

Potrivit conversațiilor și documentelor analizate de El Español, întâlnirea avut loc pe 5 iulie 2021, în cartierul exclusivist El Viso din Madrid. Koldo García, fostul consilier al lui Ábalos, a coordonat detaliile, incluzând transportul celor două femei, Rozalia și Ofelia (cunoscută și sub pseudonimul Gabriela), din Valencia către Madrid. Fiul lui Ábalos, Víctor Ábalos, a contribuit rezervând o cameră de hotel.

Pe 3 iulie, Koldo García și Rozalia au început planificarea călătoriei, stabilind detaliile trenurilor și cerințele specifice ale Ofeliei. Cele două femei au sosit în Madrid pe 5 iulie, la ora 15.48, și s-au îndreptat spre hotelul NH Collection Madrid Colón, unde au lăsat bagajele și s-au pregătit pentru întâlnire.

La ora 18.30, Rozalia și Ofelia au fost conduse cu taxiul la reședința oficială din El Viso. Potrivit conversațiilor dintre Ábalos și consilierul său, fostul ministru intenționa să „se odihnească și să se organizeze” înainte de sosirea acestora. Interacțiunea dintre cele trei persoane a durat aproximativ patru ore, până după miezul nopții.

În timpul acestei vizite, Ábalos i-a cerut lui Koldo să cumpere bere, iar la finalul serii, Rozalia a discutat detalii legate de minibarul hotelului, menționând că „José” (Ábalos) i-a sugerat să plătească produsele consumate la check-out.

Faptele s-au petrecut în timpul restricțiilor pandemice și al controalelor stricte de circulație

Rozalia și Ofelia au beneficiat de permise de circulație liberă emise de José Ruz, un constructor spaniol investigat pentru presupuse comisioane frauduloase către Ábalos și García. Într-un alt caz, Ruz a camuflat prostituate ca „tehnicieni” pentru a facilita deplasările lor.

Petrecere și sex în sediul guvernului

Ministrul a întreținut relații sexuale cu prostituatele în reședința Guvernului în seara zilei de 5 iulie 2021, susține El Español care prezintă capturi după mesajele dintre părțile implicate. Mai mult, ziarul spaniol a mai dezvăluit că aceste întâlniri nu au fost izolate. O altă interacțiune între Ábalos și Rozalia a avut loc la Zaragoza, pe 15 aprilie 2021, în timpul unui eveniment oficial, în plină pandemie.

Fiul ministrului a rezervat camera de hotel pentru cele două prostituate

Camera de hotel utilizată de Rozalia și Ofelia a fost rezervată de Víctor Ábalos, fiul ministrului, pentru suma de 138,01 euro. Printre solicitările speciale ale rezervării, acesta a menționat că „călătorește în interes de serviciu și ar putea folosi cardul de credit al companiei”.

La finalul serii, cele două femei au părăsit reședința oficială și s-au întors la hotel, unde au rămas până la plecarea din Madrid, pe 6 iulie, la ora 06.45.

Aceste dezvăluiri privind comportamentul lui Ábalos au generat controverse în Spania, punând sub semnul întrebării etica unui fost oficial guvernamental. Publicația El Español continuă să investigheze legătura dintre fostul ministru, Koldo García și constructorul José Ruz, în contextul acuzațiilor de corupție și utilizare abuzivă a resurselor publice.

