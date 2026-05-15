„Intervenim în urma unui accident rutier în care au fost implicate două autotrenuri, pe A1, la km 543. La locul evenimentului sunt alocate forțe și mijloace din cadrul Detașamentului de Pompieri Arad, cu o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD Terapie Intensivă Mobilă. Intervenția este în desfășurare”, a anunțat ISU Arad, potrivit Sursa de Vest.

Două TIR-uri s-au izbit pe autostrada A1 și încărcătura s-a împrăștiat și a blocat șoseaua. Foto: DRDP Timișoara.

Imagini de la locul accidentului au fost publicate pe Facebook de către Direcția Regională de Drumuri Timișoara.

Coliziunea dintre cele două camioane a avut loc pe autostrada A1, km 543, Arad, sensul spre Nădlac. Circulația este deviată pe la km 536, au transmis reprezentanții DRDP Timișoara.

