Accidentul de lângă Varșovia (Voievodatul Mazovia) a avut loc la o săptămână după 3 incidente similare în Spania, dintre care unul a provocat moartea a 42 de persoane și rănirea altor 150.

Incidentul s-a produs la trecerea de nivel de pe strada Poniatowskiego, unde autoturismul s-a defectat. Șoferul a încercat să împingă vehiculul pentru a-l scoate de pe șine, însă nu a reușit la timp.

„Un Ford Focus s-a defectat la o trecere de nivel cu calea ferată. Șoferul a încercat să-l împingă de pe șine, dar, din păcate, nu a reușit, iar mașina a fost lovită de un tren Intercity care circula de la Szczecin Główny la Rzeszów Główny. Mașina a fost aruncată pe cealaltă linie, unde a fost lovită de un al doilea tren Intercity”, a declarat Inspectorul Adjunct Ewelina Gromek-Oćwieja, din cadrul Poliției Districtului Varșovia de Vest.

Impactul dintre trenuri și autoturism a cauzat un incendiu care a cuprins vehiculul și o parte dintr-unul dintre trenuri.

„A avut loc o coliziune între un tren și o mașină de pasageri. Un incendiu a izbucnit, cuprinzând mașina și o parte din tren. Șoferul și pasagerii au reușit să iasă din vehicul înainte de coliziune. Nu au fost raportate victime”, a explicat Damian Dolniak, de la Departamentul de Pompieri al Districtului Varșovia de Vest.

„Am văzut locomotiva în flăcări. Sub ea era o mașină. Pompierii stingeau simultan incendiul și evacuau oamenii din tren. Unii oameni ieșeau singuri”, a spus unul dintre martori.

Pasagerii celor două trenuri au fost evacuați în siguranță, iar nicio persoană nu a fost rănită. Incidentul a provocat însă perturbări semnificative în circulația trenurilor din zonă, secțiunea Ożarów Mazowiecki-Błonie fiind închisă temporar.



