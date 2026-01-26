Incidentul s-a produs la trecerea de nivel de pe strada Poniatowskiego, unde autoturismul s-a defectat. Șoferul a încercat să împingă vehiculul pentru a-l scoate de pe șine, însă nu a reușit la timp.

„Un Ford Focus s-a defectat la o trecere de nivel cu calea ferată. Șoferul a încercat să-l împingă de pe șine, dar, din păcate, nu a reușit, iar mașina a fost lovită de un tren Intercity care circula de la Szczecin Główny la Rzeszów Główny. Mașina a fost aruncată pe cealaltă linie, unde a fost lovită de un al doilea tren Intercity”, a declarat Inspectorul Adjunct Ewelina Gromek-Oćwieja, din cadrul Poliției Districtului Varșovia de Vest.

Impactul dintre trenuri și autoturism a cauzat un incendiu care a cuprins vehiculul și o parte dintr-unul dintre trenuri.

„A avut loc o coliziune între un tren și o mașină de pasageri. Un incendiu a izbucnit, cuprinzând mașina și o parte din tren. Șoferul și pasagerii au reușit să iasă din vehicul înainte de coliziune. Nu au fost raportate victime”, a explicat Damian Dolniak, de la Departamentul de Pompieri al Districtului Varșovia de Vest.

„Am văzut locomotiva în flăcări. Sub ea era o mașină. Pompierii stingeau simultan incendiul și evacuau oamenii din tren. Unii oameni ieșeau singuri”, a spus unul dintre martori.

Pasagerii celor două trenuri au fost evacuați în siguranță, iar nicio persoană nu a fost rănită. Incidentul a provocat însă perturbări semnificative în circulația trenurilor din zonă, secțiunea Ożarów Mazowiecki-Błonie fiind închisă temporar.


Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Femeia care nu poate munci din cauza sânilor imenși, 34GG: „Oamenii îmi spun: «Aș plăti să am bust ca al tău». Eu le răspund: «Luați-i, sunt complet imobilizată de durere!»”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
S-a tot vorbit despre băiatul misterios prezent la înmormântarea lui Mario Alin Berinde, iar acum tocmai s-a aflat tot adevărul. Toți au încremenit când au aflat cine este, de fapt. Mărturia care dă totul peste cap
Viva.ro
S-a tot vorbit despre băiatul misterios prezent la înmormântarea lui Mario Alin Berinde, iar acum tocmai s-a aflat tot adevărul. Toți au încremenit când au aflat cine este, de fapt. Mărturia care dă totul peste cap
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Unica.ro
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Dansul „nepotrivit” al Victoriei Beckham la nunta lui Brooklyn a fost eclipsat de un alt moment „stânjenitor”. Ce a dezvăluit un invitat
Elle.ro
Dansul „nepotrivit” al Victoriei Beckham la nunta lui Brooklyn a fost eclipsat de un alt moment „stânjenitor”. Ce a dezvăluit un invitat
gsp
Direct de pe aeroport, Sorana Cîrstea a dezvăluit ce au pus-o australienii să facă la meciul cu Naomi Osaka: „Prima dată în viață”
GSP.RO
Direct de pe aeroport, Sorana Cîrstea a dezvăluit ce au pus-o australienii să facă la meciul cu Naomi Osaka: „Prima dată în viață”
Un nume gigantic din sportul românesc, prins cu o faptă ruşinoasă
GSP.RO
Un nume gigantic din sportul românesc, prins cu o faptă ruşinoasă
Parteneri
Ea este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie! Curg banii, iubirea și sănătatea
Libertateapentrufemei.ro
Ea este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie! Curg banii, iubirea și sănătatea
WOW! Cum arată apartamentul lui Maurice Munteanu! Bizar sau adorabil? Canapeaua din living costă 8.000 de euro, iar masa e 4.000 de euro
Avantaje.ro
WOW! Cum arată apartamentul lui Maurice Munteanu! Bizar sau adorabil? Canapeaua din living costă 8.000 de euro, iar masa e 4.000 de euro
Cum arată casa din Târgoviște a lui Cătălin Zmărăndescu. Fostul sportiv spune că nu ar mai schimba liniștea de la țară pentru agitația Bucureștiului. Curte mare, animale, familie și un ritm de viață complet diferit
Tvmania.ro
Cum arată casa din Târgoviște a lui Cătălin Zmărăndescu. Fostul sportiv spune că nu ar mai schimba liniștea de la țară pentru agitația Bucureștiului. Curte mare, animale, familie și un ritm de viață complet diferit

Alte știri

Compozitorul Dan Bălan a murit la 72 de ani. Totul despre cariera impresionantă pe care a avut-o
Știri România 11:50
Compozitorul Dan Bălan a murit la 72 de ani. Totul despre cariera impresionantă pe care a avut-o
Bucureştenii, ilfovenii, timişorenii şi clujenii sunt românii care au luat cele mai multe credite ipotecare în 2025
Știri România 11:24
Bucureştenii, ilfovenii, timişorenii şi clujenii sunt românii care au luat cele mai multe credite ipotecare în 2025
Parteneri
Viața de film a lui Jacques Moretti, patronul barului din Crans-Montana în care au murit 40 oameni. Un muncitor român, angajat la negru de corsican
Adevarul.ro
Viața de film a lui Jacques Moretti, patronul barului din Crans-Montana în care au murit 40 oameni. Un muncitor român, angajat la negru de corsican
Pleacă de la Craiova până la finalul perioadei de mercato: „E pus pe lista de transferuri!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Pleacă de la Craiova până la finalul perioadei de mercato: „E pus pe lista de transferuri!”. Exclusiv
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Financiarul.ro
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Superliga.ro (P)
Toate calculele pentru playoff! Cine are cele mai mari șanse și de ce
Toate calculele pentru playoff! Cine are cele mai mari șanse și de ce
Lucruri de urmărit în etapa a 23-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 23-a din Superliga
Parteneri
Raluka a dezvăluit PRIMELE IMAGINI cu partenerul ei, un bărbat cu 20 de ani mai în vârstă ca ea. Cum l-a surprins în vacanța pe care au petrecut-o împreună
Elle.ro
Raluka a dezvăluit PRIMELE IMAGINI cu partenerul ei, un bărbat cu 20 de ani mai în vârstă ca ea. Cum l-a surprins în vacanța pe care au petrecut-o împreună
„Ai tăiat degeaba banii gravidelor și pensionarilor... efectul în buget a fost aproape inexistent!” Marcel Ciolacu îl atacă pe Ilie Bolojan și spune motivul pentru care premierul ar fi ordonat o „scamatorie contabilă”
Unica.ro
„Ai tăiat degeaba banii gravidelor și pensionarilor... efectul în buget a fost aproape inexistent!” Marcel Ciolacu îl atacă pe Ilie Bolojan și spune motivul pentru care premierul ar fi ordonat o „scamatorie contabilă”
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la patru ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Viva.ro
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la patru ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui

Monden

Bella Santiago suportă cu greu despărțirea de soțul ei, aflat la „Survivor România”. „Am activat gelozia din mine”
Stiri Mondene 11:41
Bella Santiago suportă cu greu despărțirea de soțul ei, aflat la „Survivor România”. „Am activat gelozia din mine”
Cum au fost surprinse Iulia Vântur și Loredana Groza în India. Fanii au reacționat: „Și Salman Khan unde e?”
Stiri Mondene 11:04
Cum au fost surprinse Iulia Vântur și Loredana Groza în India. Fanii au reacționat: „Și Salman Khan unde e?”
Parteneri
VIDEO viral. Cum arăta Ramona Olaru atunci când a pășit pentru prima dată în platoul de la Neatza. Brunetă, fuste scurte și glume deocheate
TVMania.ro
VIDEO viral. Cum arăta Ramona Olaru atunci când a pășit pentru prima dată în platoul de la Neatza. Brunetă, fuste scurte și glume deocheate
Doctoriţă radiolog din Capitală, găsită moartă în casă. Femeia ar fi avut o pungă de plastic pe cap
ObservatorNews.ro
Doctoriţă radiolog din Capitală, găsită moartă în casă. Femeia ar fi avut o pungă de plastic pe cap
„Mi-e atât de bine...Nu mă mai întorc în România niciodată!”, spune vedeta noastră, mutată peste hotare. Are un soț tânăr, frumos și bogat: „N-aș fi crezut că mai există asemenea bărbați pe lume!”
Libertateapentrufemei.ro
„Mi-e atât de bine...Nu mă mai întorc în România niciodată!”, spune vedeta noastră, mutată peste hotare. Are un soț tânăr, frumos și bogat: „N-aș fi crezut că mai există asemenea bărbați pe lume!”
Parteneri
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
GSP.ro
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
Premierul Ilie Bolojan confirmă oficial informația Gazetei: cine va conduce sportul românesc
GSP.ro
Premierul Ilie Bolojan confirmă oficial informația Gazetei: cine va conduce sportul românesc
Parteneri
Țara de lângă România care se ferește de EURO. Decizia care intrigă Europa
Mediafax.ro
Țara de lângă România care se ferește de EURO. Decizia care intrigă Europa
Tatăl lui Mario, desfigurat de durere! Urlă și plânge și...
StirileKanalD.ro
Tatăl lui Mario, desfigurat de durere! Urlă și plânge și...
Minorul de 13 ani implicat în crima din Cenei ar fi scris un mesaj uluitor, pe care ulterior l-ar fi șters: „Va veni ziua în care totul va ieși la iveală”
Wowbiz.ro
Minorul de 13 ani implicat în crima din Cenei ar fi scris un mesaj uluitor, pe care ulterior l-ar fi șters: „Va veni ziua în care totul va ieși la iveală”
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
VIDEO Tatăl lui Mario, adus la capelă sub escortă. Ținut de forțele de ordine, bărbatul își strigă durerea: „Mario, unde ești? Mario, de ce m-ai lăsat…”
Wowbiz.ro
VIDEO Tatăl lui Mario, adus la capelă sub escortă. Ținut de forțele de ordine, bărbatul își strigă durerea: „Mario, unde ești? Mario, de ce m-ai lăsat…”
Cine era doctorița radiolog găsită moartă în casă în București. Era de o frumusețe rară și ar fi avut pe cap o pungă de plastic legată cu un cordon
Redactia.ro
Cine era doctorița radiolog găsită moartă în casă în București. Era de o frumusețe rară și ar fi avut pe cap o pungă de plastic legată cu un cordon
Gestul neașteptat făcut de mama minorului de 13 ani chiar în ziua înmormântării lui Mario! Toți au rămas mască
KanalD.ro
Gestul neașteptat făcut de mama minorului de 13 ani chiar în ziua înmormântării lui Mario! Toți au rămas mască

Politic

Radu Miruță explică declarația controversată despre Nicolae Ceaușescu și patriotismul fostului dictator: „Puteam să nuanțez mai bine răspunsul”
Politică 09:15
Radu Miruță explică declarația controversată despre Nicolae Ceaușescu și patriotismul fostului dictator: „Puteam să nuanțez mai bine răspunsul”
AUR are sub 40% din electorat la începutul lui 2026. Partidul lui Ilie Bolojan a scăzut pe fondul taxelor și impozitelor impuse populației - sondaj CURS
Politică 08:44
AUR are sub 40% din electorat la începutul lui 2026. Partidul lui Ilie Bolojan a scăzut pe fondul taxelor și impozitelor impuse populației – sondaj CURS
Parteneri
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
ZiaruldeIasi.ro
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
Cristi Balaj și Adi Ilie s-au contrat pe tema schimbărilor făcute de Gigi Becali la FCSB. „Nu ai dreptate!”
Fanatik.ro
Cristi Balaj și Adi Ilie s-au contrat pe tema schimbărilor făcute de Gigi Becali la FCSB. „Nu ai dreptate!”
Bătaie de joc cu banii din PNRR – comuna din Cluj care nu are drumuri, dar și-a luat dronă de zeci de mii de euro
Spotmedia.ro
Bătaie de joc cu banii din PNRR – comuna din Cluj care nu are drumuri, dar și-a luat dronă de zeci de mii de euro