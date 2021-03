Două trenuri s-au ciocnit, în Egipt. Bilanț provizoriu: 32 de morți și 66 de răniți

„Trenurile s-au ciocnit în timp ce circulau cu o viteză nu foarte mare. Impactul s-a soldat cu distrugerea a două vagoane și răsturnarea celui de-al treilea”, a transmis o sursă din forțele de securitate egiptene.

Vagoanele au fost contorsionate în urma impactului.

Potrivit Ministerului Sănătății de la Cairo, la locul carnagiului au fost trimise 36 de ambulanțe. Răniții sunt transportați la spitalele din regiune.

#BREAKING: 50 people injured in collision of two trains in Upper Egypt: official from the Health Ministry to local media#EgyptToday #BreakingNews | #طهطا #سوهاج #عاجل #قطارين pic.twitter.com/pf6TJAuxj5 — Egypt Today Magazine (@EgyptTodayMag) March 26, 2021

Horrendous train crash in #Egypt - 32 dead and 66 injured in Sohag. These train collisions/ disasters are all too common in Egypt . pic.twitter.com/gkfuo693qg — Bel Trew (@Beltrew) March 26, 2021

32 killed, 66 injured in Sohag's train collision: Health Ministry pic.twitter.com/g1hrDcHIFR — Daily News Egypt (@DailyNewsEgypt) March 26, 2021

Egiptul are una dintre cele mai vechi rețele de căi ferate din regiune, iar accidentele feroviare sunt destul de frecvente.

Conform postului Al Jazeera, 1.793 de accidente de tren au avut loc în Egipt din 2017 încoace.

În 2016, 51 de persoane au murit după ciocnirea a două trenuri de navetiști, lângă Cairo. Un an mai târziu, două trenuri s-au ciocnit în apropierea orașului portuar Alexandria. 43 de oameni și-au pierdut viața.

Cel mai grav accident feroviar din Egipt a avut loc în 2002, când 300 de persoane au murit într-un incendiu izbucnit într-un tren de mare viteză care plecase din Cairo.

Foto: Profimedia

