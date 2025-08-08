Prin aceste metode, „vrăjitoarele” au obținut de la victimă peste 30.000 de euro și au continuat să o constrângă să le dea bani.

Potrivit Poliției Capitalei, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, polițiștii Secției 21 au efectuat două percheziții domiciliare în București și în județul Giurgiu, într-un dosar de înșelăciune cu un prejudiciu de 30.950 de euro.

Ancheta a arătat că, între 6 și 17 iunie 2025, cele două femei s-au prezentat pe rețelele de socializare drept persoane cu puteri supranaturale, pretinzând că, prin ritualuri oculte, pot rezolva diverse probleme personale.

Astfel, au indus în eroare victima și au determinat-o, inclusiv prin amenințări și constrângere morală, să le dea bani.

Când persoana vătămată a vrut să oprească aceste acțiuni, „vrăjitoarele” au amenințat-o că farmecele și blestemele invocate se vor întoarce împotriva ei, inclusiv cele pe care le-ar fi făcut „pentru a o ajuta”.

În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat bunuri de interes în cauză: dispozitive electronice, documente, obiecte folosite la ritualuri oculte, precum și sume de bani – 101.500 de lei și 12.350 de euro.

Cele două au fost duse la audieri și reținute pentru 24 de ore, urmând să fie prezentate instanței cu propuneri legale. Cercetările continuă pentru înșelăciune.

