Poliţiştii au identificat până în prezent 50 de cliente ale Svetlanei Serghei, cunoscută ca „Doctor Lana”, iar o parte dintre acestea au fost audiate de poliţişti. Anchetatorii s-au sesizat din oficiu în cazul pretinsului medic, potrivit purtătorului de cuvânt al Poliţiei Capitalei.

„Noi ne-am sesizat din oficiu. Am avut dosare similare şi de acolo a plecat ancheta. Ulterior, am descoperit şi grupul de Facebook – «Mi-a distrus fața dr. Lana»”, spune Ciprian Romănescu.

Potrivit anchetatorilor, femeia nu avea drept de practică, însă închiria diverse spații pe care le improviza să arată ca un cabinet medical, în care efectua proceduri de microchirurgie estetică.

Pretinsul medic riscă o pedeapsă cu închisoare de la unu la cinci ani, pentru înşelăciune.



„Dr. Lana”, demascată de o clientă în această vară

Florentina Simona a dezvăluit ce a păţit, după ce a făcut o intervenţie la „Dr. Lana” ca să-şi modifice forma ochilor.

”M-am trezit cu ochiul umflat. Am apăsat puțin pe gâlma formată acolo, se simțea tare. I-am spus că ochiul mi s-a umflat, că am apăsat într-o seară pe el și mi-a ieșit un lichid galben. Doamna doctor Lana mi-a spus că igiena a fost precară. Dar eu am făcut tot ce mi-a indicat ea după intervenție. Apă oxigenată concentrație 30 la sută, betadină… Am curățat, am făcut tot. Am întrebat-o ce se întâmplă, pentru că a respectat tot ce mi-a zis. Mi-a răspuns că igiena nu a fost bună! Dar mi-a spus, tot atunci, că o să-mi dea banii înapoi, dar nu s-a întâmplat”, a povestit tânăra pentru Cancan în luna iunie.

Tânăra spune că a descoperit-o pe „Dr. Lana” pe Instagram, unde i-a apărut, la sugestii, cabinetul de chirurgie estetică.

Ulterior, Florentina Simona a creat un grup de Facebook – Mi-a distrus fața “dr” Lana, unde mai multe tinere s-au plâns că au fost desfigurate de „Dr. Lana”. Grupul a adunat aproape patru mii de membri până în prezent.

„Şi prietena mea și-a făcut două intervenţii la această persoană ce se recomandă doctor. În urma intervenției cu botox, sprâncenele au suferit modificări şi au „căzut" foarte mult în jos, iar pleoapele s-au lăsat încât nu îşi putea deschide ochii bine. Vreau sa o conving sa meargă sa depună plângere", descrie un bărbat situaţia prin care a trecut prietena sa.

„Şi eu am făcut o procedura la această „doctoriță”. Un lifting facial 10 fire COG plus buze – 1.000 euro. Efect buze deloc, iar linftingul după o lună nu mai are niciun efect. Să nu vă zic cât de dureros este. Dezamăgită total”, spune o altă tânără dezamăgită de serviciile falsului medic.

„Şi eu am păţit aceeasi chestie buze, fire, botox. Botoxul a tinut ceva, însă firele mi-au ieşit prin buză şi unul încă îl mai am. E pe mijlocul buzei”, scrie o altă clientă.

O altă clientă care nu a avut probleme era îngrijorată de faptul că „Dr.Lana” îşi schimba locaţia des. „Eu încă sunt ok. Problema mea e alta. De ce îşi schimbă locaţia mereu? Cred că am fost în trei locaţii diferite până acum. Îi este frică să nu facă cineva plângere şi să nu trimita vreun control peste dânsa”, se întreba clienta pretinsului medic.

Svetlana Serghei se promovează pe Facebook cu pagina „Russian Lips_by Dr.Lana„, iar preţurile nu sunt deloc mici, conform clientelor care i-au trecut pragul ademenite cu poze pe paginile de socializare.

„Nu e deloc ieftină. Buzele m-au costat 350 euro şi ce mi-a mai făcut 600 (fire)…deci 950 euro pe nimic. Sunt doctori buni la care acidul hialuronic este în jur de 300 fiola. M-a făcut praf, dar nu m-am dus la ea pentru că e ieftină. Nici măcar nu m-am uitat la prețuri, mi-am luat țeapă cu pozele de pe Insta”, mărturiseşte o clientă dezamăgită.

„Să mă laud și eu cu prostia mea. Am fost încântată de idee pentru ca era singura pe care o știam sa facă procedura de fox eyes. Am tras o lună jumate de înțepături și „cabluri” rămase prin cap plus semne și gâlme. I-am scris doamnei că doresc banii înapoi, după ce am văzut ca mai multe fete au fost nemulţumite de serviciile dânsei, deci clar nu voi mai reveni să “o rezolvam” cum zice ea. A citit, dar bineînțeles ca nu mai răspunde”.

În urmă cu an, Libertatea dezvăluia două cazuri cu medici falși, care au efectuat intervenții în România. Primul a fost cel al lui Matteo Politi, un medic fals care a făcut implanturi mamare, rinoplastii şi a mărit buzele mai multor românce, deși nu avea studii de specialitate. Al doilea a fost cel al Ralucăi Bîrsan, care a lucrat aproape un deceniu în Spitalul Județean Ilfov, fără a avea studii medicale, nici măcar diploma de Bac.

