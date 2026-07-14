Atacuri americane în Iran

„În timpul misiunii de cinci ore, forțele americane au lovit cu succes ținte militare din întreaga țară, inclusiv Bushehr, Chah Bahar, Jask, Konarak, Abu Musa și Bandar Abbas, pentru a reduce și mai mult capacitatea Iranului de a ataca navele comerciale”, a transmis CENTCOM pe platforma X.

Yesterday, using multiple one-way attack surface drones, CENTCOM forces successfully struck a submarine and ship maintenance facility in Iran. Three Corsair unmanned surface vessels hit the port at Bandar Abbas Naval Base, marking the first time American forces have employed sea… pic.twitter.com/bOM2kmgRxz — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 13, 2026

Atacurile au utilizat muniție de precizie asupra sistemelor iraniene de apărare costieră, bazelor de rachete și drone, precum și infrastructurii maritime, conform aceleiași surse.

Aceasta este a treia noapte consecutivă în care forțele americane au desfășurat astfel de operațiuni în Iran.

Riposta Iranului în Bahrain

În același timp, Garda Revoluționară Islamică din Iran a revendicat atacuri asupra Bahrainului, afirmând că a „țintit și distrus mai multe depozite de armament, un centru de comunicații prin satelit și o clădire care găzduia forțele americane la baza Juffair”, potrivit CNN.

Atacurile s-au desfășurat prin intermediul rachetelor și dronelor, a transmis instituția iraniană.

Ministerul de Interne din Bahrain a emis un avertisment pe platforma X imediat după ora 21:52 ET (04:52, ora locală), îndemnând populația să-și păstreze calmul și să se adăpostească în locuri sigure.

At 4:45 p.m. ET today, U.S. Central Command began launching the third consecutive night of strikes against Iran, at the Commander in Chief's direction. These strikes will continue imposing a heavy cost on Iranian forces and degrade their ability to attack innocent civilians and… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 13, 2026

„S-a declanșat sirena… Cetățenii și rezidenții sunt îndemnați să-și păstreze calmul și să se îndrepte către cel mai apropiat loc sigur”, se arată în comunicat.

Activitate intensă în spațiul aerian

În timpul atacurilor americane, cel puțin 12 avioane militare ale SUA au fost observate în spațiul aerian din apropierea Emiratelor Arabe Unite, Golfului Persic, Golfului Oman și Arabiei Saudite, conform datelor de urmărire a zborurilor.

Printre acestea, se numărau nouă avioane de realimentare KC-135R, două KC-46A și mai multe aeronave de informații și supraveghere, inclusiv un E3-B Sentry din cadrul Sistemului Aerian de Avertizare și Control (AWACS) și un Poseidon P-8 al Marinei SUA.

Tehnologia avansată a sistemului E3-B permite monitorizarea unei suprafețe de până la 120.000 de mile pătrate și urmărirea simultană a aproximativ 600 de ținte, de la drone și rachete până la tancuri.

Avioanele de realimentare joacă un rol crucial în astfel de operațiuni prelungite, permițând aeronavelor de atac să rămână în aer fără a fi nevoie să aterizeze pentru alimentare.

Afirmațiile Iranului privind distrugerea unor instalații din bazele americane nu au fost confirmate de surse independente. Totuși, intensificarea conflictului din regiune ridică îngrijorări cu privire la stabilitatea Golfului Persic, unde tensiunile dintre SUA și Iran continuă să crească.