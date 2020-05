De Cristian Burcioiu,

Pentru Dragoș Condescu, din comuna doljeană Secu, saloanele spitalelor și cabinetele medicilor au prins aerul spațiilor de joacă. În anii de tratament chinuitor, doctorii i-au fost băiatului de 12 ani cei mai buni prieteni.

Copilul fără copilărie, pe care mâna destinului l-a scos de două ori din anticamera morții, are nevoie de ajutorul semenilor pentru a putea spera la o viață cât de cât normală. Prețul este de 10.000 de lei, atât cât i-ar trebui pentru terapii, dar și pentru un triciclu, atât de importante pentru ca mușchii să nu-i înțepenească complet.

Câțiva pași făcuți ceva mai împleticit, într-un echilibru aproximativ. Apoi, imposibilitatea de a mai merge, privită la început ca refuz copilăresc de a păși la îndemnul părinților. Nimic din toate acestea nu a fost, din nefericire, doar o joacă pentru micuțul Dragoș care, la vremea aceea, avea doar 4 anișori. Au fost primele semne ale unei crunte boli care avea să-l țintuiască pe băiețel într-un scaun cu rotile. Ba chiar, în două rânduri, copilașul a fost la un pas să piardă lupta cu maladia care i-a afectat creierul și întregul sistem nervos central.

“Un neurolog a descoperit, în urma unui RMN, ce are micuțul nostru copilaș. Atunci, la 4 ani, l-au diagnosticat cu meduloblastom, tetrapareză spastică și hidrocefalee. După ce medicii au stabilizat problema hidrocefaleei, l-au operat pentru tumora de la cap. Apoi, a intrat într-un program de chimioterapie. Unsprezece ședințe și totul părea să fie bine… Așa ne-au zis după un an, că nu mai are nimic…”, povestește Aniana Condescu, 53 de ani, mama lui Dragoș.