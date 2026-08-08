Întâlnire cu Aleksandar Vucic la Belgrad

Zelenski a sosit vineri seară în capitala Serbiei, unde a luat cina cu președintele sârb Aleksandar Vucic. Cei doi lideri s-au reunit sâmbătă la palatul prezidențial pentru a discuta despre parteneriatul bilateral, urmat de o conferință de presă comună. „Vom discuta despre consolidarea relațiilor economice dintre cele două țări, despre relațiile cu Uniunea Europeană, despre alte domenii care pot aduce beneficii națiunilor noastre, precum și despre chestiuni de securitate”, a declarat Zelenski.

Președintele sârb s-a arătat optimist: „Am convingerea că această vizită va contribui la dezvoltarea relațiilor dintre Serbia și Ucraina, precum și la consolidarea cooperării în domeniile de interes comun”. Vucic a mai precizat anterior că discuțiile vor include și teme legate de cooperarea energetică, un subiect sensibil, având în vedere dependența puternică a Serbiei de importurile energetice rusești și refuzul Belgradului de a adopta sancțiuni împotriva Moscovei.

Context regional și tensiuni cu Rusia

Vizita lui Zelenski în Serbia este considerată o mișcare strategică de desprindere a Belgradului din sfera de influență a Moscovei. Un oficial ucrainean de rang înalt, citat de AFP sub protecția anonimatului, a descris acest pas ca fiind „o palmă pentru ruși”.

Totuși, subiectele de securitate rămân delicate. În mai 2025, serviciile de informații externe ruse (SVR) au acuzat Serbia că furnizează muniție Ucrainei prin intermediul unor terțe țări, în pofida declarațiilor oficiale privind neutralitatea Belgradului. Drept răspuns, Vucic a promis că va bloca orice contracte suspecte și a asigurat ulterior oprirea exporturilor de arme, muniție și echipamente militare.

De asemenea, relația dintre cele două state este marcată de faptul că Ucraina nu a recunoscut independența Kosovo, proclamată în 2008, o poziție pe care Vucic a apreciat-o în mod repetat.

Ucraina, afectată de intensificarea atacurilor rusești

Vizita președintelui Zelenski în Serbia vine pe fondul unui val de atacuri devastatoare asupra Ucrainei. În noaptea de miercuri, 5 august 2026, cel puțin 17 persoane au fost ucise în urma bombardamentelor rusești asupra Kievului și a regiunii sale. Din cauza lipsei de rachete de interceptare, sistemele de apărare antiaeriană ale Ucrainei nu au reușit să oprească atacurile.

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De altfel, Ucraina se confruntă cu o criză acută de muniție la peste patru ani de la începutul invaziei ruse. În contextul unei linii de front aproape imobile, pierderile civile continuă să crească, în timp ce ambele părți își intensifică atacurile.

Sprijin internațional pentru Ucraina

La sfârșitul lunii iulie 2026, Zelenski a călătorit la Washington pentru discuții cruciale cu președintele american Donald Trump. Liderul ucrainean și-a exprimat dorința de a obține rachete Patriot, singurele capabile să intercepteze cele mai avansate rachete rusești. Cu toate acestea, Financial Times a relatat că Trump a respins cererea din cauza penuriei de astfel de rachete în stocurile americane, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu izbucnit în februarie.

Totuși, președintele american a adoptat recent o atitudine mai favorabilă față de Ucraina, aprobând un nou set de sancțiuni împotriva Rusiei. Aceste măsuri, votate de Senat pe 7 august 2026, vizează în special sectorul hidrocarburilor rusești, introducând taxe vamale pentru țările care importă petrol rusesc, inclusiv China și India.

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