Aeronava a aterizat în siguranță

„Astăzi, 19 septembrie 2025, în timpul apropierii pentru aterizare pe pista 26L a Aeroportului Internaţional Henri Coandă Bucureşti, echipajul unei aeronave a semnalat prezenţa unei drone civile de mici dimensiuni în raza vizuală, la aproximativ 3,5km de aeroport”, a transmis Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti, într-un comunicat.

Aeronava a aterizat în siguranță la ora 15:45, iar incidentul a fost raportat imediat către autoritățile competente. 

A fost identificată drona și locația de unde a fost operată

Anchetatorii au identificat drona şi locaţia de unde a fost operată.

„În urma notificării primite, a fost declanșată o anchetă comună coordonată de Autoritatea Aeronautică Civilă Română, Compania Națională Aeroporturi București și ROMATSA. Investigațiile desfășurate până în prezent au condus la identificarea dronei civile implicate și a locației de unde a fost operată”, potrivit sursei citate. 

Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti amintește că operarea dronelor este strict interzisă în zona și în apropierea aeroporturilor civile și militare.

„Utilizarea neautorizată a acestora poate periclita grav siguranța zborurilor și constituie faptă penală”, se menționează în comunicat.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Mircea Geoană, la Aspen European Strategic Forum la București: „Nu cred că prea curând Rusia va încerca ceva masiv care să provoace o reacție a NATO”

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
„Dacă nu eram fiul lui Ilie Dumitrescu...”. Declarațiile complet bulversante ale lui Toto Dumitrescu, ce putut spune despre tatăl său și numele pe care îl poartă: „Este unul dintre...”. Așa a ieșit la iveală un detaliu neștiut de public până acum
Viva.ro
„Dacă nu eram fiul lui Ilie Dumitrescu...”. Declarațiile complet bulversante ale lui Toto Dumitrescu, ce putut spune despre tatăl său și numele pe care îl poartă: „Este unul dintre...”. Așa a ieșit la iveală un detaliu neștiut de public până acum
Elena Udrea e complet schimbatădupă eliberarea de la închisoare. Cum a fost surprinsă fosta ministră pe străzile din București. Apariția ei întoarce toate privirile
Unica.ro
Elena Udrea e complet schimbatădupă eliberarea de la închisoare. Cum a fost surprinsă fosta ministră pe străzile din București. Apariția ei întoarce toate privirile
Momente dificile pentru Alina Pușcaș! Fiica ei, Iris, are probleme de sănătate și a fost operată. Diagnosticul neașteptat primit din partea medicilor: „M-am panicat”
Elle.ro
Momente dificile pentru Alina Pușcaș! Fiica ei, Iris, are probleme de sănătate și a fost operată. Diagnosticul neașteptat primit din partea medicilor: „M-am panicat”
gsp
Mama lui Toto Dumitrescu, „Monica Bellucci de România”. Cum arată Letiția Badea la 50 de ani, fost fotomodel de top în anii ’90
GSP.RO
Mama lui Toto Dumitrescu, „Monica Bellucci de România”. Cum arată Letiția Badea la 50 de ani, fost fotomodel de top în anii ’90
Gigi Nețoiu, detalii tulburătoare după moartea lui Florin Marin: „Am încercat să-l ajut, dar nu a vrut să mai trăiască”
GSP.RO
Gigi Nețoiu, detalii tulburătoare după moartea lui Florin Marin: „Am încercat să-l ajut, dar nu a vrut să mai trăiască”
Parteneri
Cine este fosta soție a lui Andrei Hrebenciuc, o frumoasă actriță. Fiul lui Viorel Hrebenciuc, iubitul Dana Budeanu?
Libertateapentrufemei.ro
Cine este fosta soție a lui Andrei Hrebenciuc, o frumoasă actriță. Fiul lui Viorel Hrebenciuc, iubitul Dana Budeanu?
Elena Băsescu, de nerecunoscut! Surprinsă de paparazzi cum nu a mai fost văzută niciodată. A pierdut lupta cu kilogramele și a fost fotografiată într-o ținută de casă. Tristă, copleșită de griji și oboseală
Avantaje.ro
Elena Băsescu, de nerecunoscut! Surprinsă de paparazzi cum nu a mai fost văzută niciodată. A pierdut lupta cu kilogramele și a fost fotografiată într-o ținută de casă. Tristă, copleșită de griji și oboseală
Așa arată casa luxoasă a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: un singur pat valorează peste 20.000 de lei!
Tvmania.ro
Așa arată casa luxoasă a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: un singur pat valorează peste 20.000 de lei!

Alte știri

Adevărul despre afirmația lui Nicușor Dan că judecătorii români muncesc cel mai mult din Europa. Ce spun cifrele
Știri România 21:00
Adevărul despre afirmația lui Nicușor Dan că judecătorii români muncesc cel mai mult din Europa. Ce spun cifrele
Mircea Geoană, la Aspen European Strategic Forum la București: „Nu cred că prea curând Rusia va încerca ceva masiv care să provoace o reacție a NATO”
Știri România 20:31
Mircea Geoană, la Aspen European Strategic Forum la București: „Nu cred că prea curând Rusia va încerca ceva masiv care să provoace o reacție a NATO”
Parteneri
Vacanța incognito a președintelui Cehiei Petr Pavel, din Maramureș la Dunăre, pe motocicletă: „Aș recomanda România tuturor”
Adevarul.ro
Vacanța incognito a președintelui Cehiei Petr Pavel, din Maramureș la Dunăre, pe motocicletă: „Aș recomanda România tuturor”
Nicușor Dan își repară gardul. Cât costă și cine execută lucrările la Palatul Cotroceni
Fanatik.ro
Nicușor Dan își repară gardul. Cât costă și cine execută lucrările la Palatul Cotroceni
Cinci fructe care pot prelungi viața, potrivit oamenilor de știință
Financiarul.ro
Cinci fructe care pot prelungi viața, potrivit oamenilor de știință

Monden

Cum se înțeleg Alina Pușcău și Raluca Bădulescu după tensiunile de la „Asia Express”. Discuția dintre ele a fost făcută publică
Stiri Mondene 17:50
Cum se înțeleg Alina Pușcău și Raluca Bădulescu după tensiunile de la „Asia Express”. Discuția dintre ele a fost făcută publică
Imagini cu Madonna în lenjerie intimă la 67 de ani. Motivul pentru care artista a realizat o ședință foto provocatoare
Stiri Mondene 16:51
Imagini cu Madonna în lenjerie intimă la 67 de ani. Motivul pentru care artista a realizat o ședință foto provocatoare
Parteneri
Kate Middleton și Melania Trump, în ținute asortate într-o apariție publică RARĂ! Cum au ales să se îmbrace pentru plimbarea de la Grădinile Frogmore. FOTO
Elle.ro
Kate Middleton și Melania Trump, în ținute asortate într-o apariție publică RARĂ! Cum au ales să se îmbrace pentru plimbarea de la Grădinile Frogmore. FOTO
Melania Trump, confesiune șocantă către Kate Middleton: “Îmi vine să nu mă mai întorc!” Mărturisirea Prințesei a fost făcută publică de un cititor pe buze și momentul s-a viralizat!
Unica.ro
Melania Trump, confesiune șocantă către Kate Middleton: “Îmi vine să nu mă mai întorc!” Mărturisirea Prințesei a fost făcută publică de un cititor pe buze și momentul s-a viralizat!
Uluitor cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express 2025. Ana și Smaranda au cariere de succes și nimeni nu se gândea vreodată că lucrează în așa domenii. Toți vorbesc despre ele acum
Viva.ro
Uluitor cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express 2025. Ana și Smaranda au cariere de succes și nimeni nu se gândea vreodată că lucrează în așa domenii. Toți vorbesc despre ele acum
Parteneri
51 de ani și arată ca o zeiță! Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, întrece orice așteptare – vezi cum arată acum
TVMania.ro
51 de ani și arată ca o zeiță! Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, întrece orice așteptare – vezi cum arată acum
Poveştile studenţilor din R. Moldova care vin să studieze în România. Visul lor, ca ţara să intre în UE
ObservatorNews.ro
Poveştile studenţilor din R. Moldova care vin să studieze în România. Visul lor, ca ţara să intre în UE
Fetița de numai 6 ani a Alinei Pușcaș, operată de o boală neobișnuită pentru vârsta ei. Medicii i-au pus un diagnostic greșit. Care a fost primul simptom care i-a dat de gândit
Libertateapentrufemei.ro
Fetița de numai 6 ani a Alinei Pușcaș, operată de o boală neobișnuită pentru vârsta ei. Medicii i-au pus un diagnostic greșit. Care a fost primul simptom care i-a dat de gândit
Parteneri
„A trebuit să mă dezbrac, mama a fost devastată, a dus-o spre moarte” » O atletă din Kenya povestește groaza simțită la testul DSD făcut în adolescență
GSP.ro
„A trebuit să mă dezbrac, mama a fost devastată, a dus-o spre moarte” » O atletă din Kenya povestește groaza simțită la testul DSD făcut în adolescență
Florin Marin s-a stins în spital » Fostul fundaș al Stelei și antrenor la Craiova și Dinamo, răpus de o boală cruntă
GSP.ro
Florin Marin s-a stins în spital » Fostul fundaș al Stelei și antrenor la Craiova și Dinamo, răpus de o boală cruntă
Parteneri
Secretar de stat din Ministerul Economiei, reținut de DNA. A cerut schimbarea unui șef ANPC
Mediafax.ro
Secretar de stat din Ministerul Economiei, reținut de DNA. A cerut schimbarea unui șef ANPC
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
StirileKanalD.ro
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Wowbiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Promo
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Advertorial
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Wowbiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Cine l-a înjunghiat pe Auraș în timpul măcelului de la Craiova. Criminalul era deja cunoscut în lumea interlopă. De la ce a pornit totul
StirileKanalD.ro
Cine l-a înjunghiat pe Auraș în timpul măcelului de la Craiova. Criminalul era deja cunoscut în lumea interlopă. De la ce a pornit totul
Un nou ajutor financiar pentru românii cu venituri mici. Va fi acordat în două tranșe
KanalD.ro
Un nou ajutor financiar pentru românii cu venituri mici. Va fi acordat în două tranșe

Politic

Dacă Ilie Bolojan vrea să demisioneze, coaliția poate pune un nou premier în 3-5 zile, avertizează primarul din Craiova. „Nu va fi criză”
Politică 19:22
Dacă Ilie Bolojan vrea să demisioneze, coaliția poate pune un nou premier în 3-5 zile, avertizează primarul din Craiova. „Nu va fi criză”
Primăriile și CJ-urile unde se încearcă evitarea dezastrului resurselor umane în urma concedierilor
Analiză
Politică 13:00
Primăriile și CJ-urile unde se încearcă evitarea dezastrului resurselor umane în urma concedierilor
Parteneri
MI6 recrutează spioni ruși online, printr-un nou portal pe dark web
Spotmedia.ro
MI6 recrutează spioni ruși online, printr-un nou portal pe dark web
Cum arată Diana Munteanu, fosta soție a lui Claudiu Niculescu. Puțini știu că are 46 de ani
Fanatik.ro
Cum arată Diana Munteanu, fosta soție a lui Claudiu Niculescu. Puțini știu că are 46 de ani
10 milioane de euro. Atât ne costă lunar salariile din primăriile Bucureștiului. Cine încasează cel mai mult
Spotmedia.ro
10 milioane de euro. Atât ne costă lunar salariile din primăriile Bucureștiului. Cine încasează cel mai mult