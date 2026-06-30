UPDATE ora 11.15: MApN a transmis că „a fost anunțat luni, 29 iunie, că în zona localității Rachelu, comuna Luncavița, județul Tulcea, a fost semnalată, prin apel la Serviciul 112 de către un localnic, existența unor fragmente de dronă”.

Echipele specializate au securizat perimetrul și „au confirmat prezența unei încărcături explozive”, după care drona a fost detonată, așa cum se poate vedea în secvențele video de mai jos.

„Datele preliminare rezultate în urma evaluărilor efectuate de specialiști indică faptul că fragmentele provin de la o dronă utilizată în atacurile executate de Federația Rusă asupra infrastructurii portuare ucrainene în luna aprilie 2026, anterior măsurilor de consolidare și adaptare a apărării aeriene adoptate după incidentele grave de la Galați”, a precizat MApN.

De la începutul războiului, au fost înregistrate peste 100 de atacuri în apropierea frontierei României, 29 de cazuri de pătrundere a dronelor rusești în spațiul aerian național și aproximativ 50 de situații în care au fost găsite drone sau fragmente pe teritoriul țării. Numai în acest an s-au înregistrat 33 de atacuri în zona de frontieră.

Știrea inițială: Apelul la numărul de urgență 112 a fost dat de o persoană care a spus că a găsit într-un lan de rapiță resturi ce par a fi ale unei drone, conform informațiilor Libertatea. La fața locului a venit Poliția, care a izolat și securizat zona, apoi au fost chemate echipaje ale SRI și MApN.

În urma verificărilor, s-a stabilit că drona s-a prăbușit în urmă cu aproape două luni și avea încărcătură explozivă, au precizat sursele Libertatea.

Deocamdată nu s-a stabilit proveniența, dar urmează să fie făcute verificări ample. Drona va fi detonată în scurt timp.

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