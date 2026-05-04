Drona este supranumită „ochiul inteligent al orașului”

Acest sistem va fi folosit inclusiv la marile festivaluri, relatează Știrile Pro TV. Totodată, din aer se vor putea identifica atât construcțiile fără autorizație, cât și depozitele ilegale de deșeuri.

Așa cum este supranumită, „ochiul inteligent al orașului”, drona va transmite imagini live către centrul de comandă al poliției locale. Sistemul permite monitorizarea detaliată a mișcărilor de la sol de la o altitudine de până la 7 mii de metri.

„Are senzor cu infraroșu, poate detecta temperatura corporală. Este necesar în primul rând pentru a depista persoane care comit anumite infracțiuni sau persoane dispărute sau căutate. O altă caracteristică principală este posibilitatea de a urmări o anumită țintă prin fixarea unui focar laser, de exemplu o mașină care a comis o infracțiune sau contravenție.Se fixează punctul laser pe numărul de înmatriculare și drona urmărește în timp real automobilul până în momentul în care colegii intervin”, a transmis Florin Șandor, reprezentant al Primăriei Cluj-Napoca, pentru Știrile Pro TV.

Drona are o autonomie de aproximativ o oră și poate funcționa la temperaturi extreme, de la -20°C până la 50°C. De asemenea, este construită să reziste la ploaie, zăpadă și praf, ceea ce o face ideală pentru utilizarea în diverse scenarii.

În situații de urgență, drona poate transporta până la 6 kilograme de medicamente sau alte provizii în zone greu accesibile.

„Putem să vedem masele de oameni în ce direcții se mișcă, dacă este nevoie de intervenție”, a transmis Emil Boc, primarul din Cluj-Napoca.