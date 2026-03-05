Potrivit Ministerului de Externe de la Baku, o dronă iraniană – trei între timp, potrivit Euronews – a atacat terminalul de pasageri al aeroportului din Nahicevan, situat la aproximativ zece kilometri de granița cu Iran, în timp ce o altă dronă s-a prăbușit la o școală din satul Șakarabat.

🚨🚨🚨 A DRONE HAS STRUCK NAKHCHIVAN’S AIRPORT IN AZERBAIJAN pic.twitter.com/dXYlCEbh4Z — Iran Observer (@IranObserver0) March 5, 2026

At around midday on 5 March, drone attacks were carried out against the Nakhchivan Autonomous Republic of the Republic of Azerbaijan from the territory of the Islamic Republic of Iran.



One drone struck the terminal building of the airport in the Nakhchivan Autonomous Republic,… pic.twitter.com/0UxnmoyJpw — Ali Alizada 🇦🇿 (@Ali_F_Alizada) March 5, 2026

Ambasadorul Iranului, convocat la Ministerul azer de Externe

„Condamnăm cu fermitate aceste atacuri cu drone, efectuate dinspre teritoriul Republicii Islamice Iran, care au avariat clădirea de la aeroport și au rănit doi civili”, a protestat diplomația azeră.

Footage shows damage at Nakhchivan airport and a school in Shakarabad village following Iranian (likely Arash-2) drone strikes on Azerbaijan. #Iran https://t.co/HVMNOSfGlQ pic.twitter.com/n61ue9og81 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 5, 2026

O sursă apropiată Guvernului azer a declarat pentru Reuters că atacul a provocat un incendiu în clădire. Ținând cont de acest episod, Ministerul azer de Externe a declarat că autoritățile de la Baku „își rezervă dreptul de a lua măsuri adecvate de represalii”.

مقام‌های جمهوری آذربایجان به یورونیوز اعلام کردند که سه پهپاد ایرانی ترمینال مسافربری فرودگاه رازی در نخجوان را هدف قرار داده‌اند.

ویدئوهایی از محل حادثه نشان می‌دهد یک پهپاد به سمت فرودگاه در حال پرواز است، ترمینال اصلی آن آسیب دیده و نیروهای امداد در محل حضور دارند. pic.twitter.com/T6I4wXTRoM — euronews فارسی (@euronews_pe) March 5, 2026

Baku a acuzat, de asemenea, Teheranul de încălcarea dreptului internațional, a cerut o explicație pentru atacul cu drone, deschiderea unei anchete și întreprinderea unor măsuri pentru a preveni alte posibile atacuri. Ambasadorul Iranului în Azerbaidjan, Mojtaba Demircilu, a fost convocat la Ministerul de Externe de la Baku.

Armata azeră, plasată în alertă

Pe de altă parte, Azerbaidjanul a desfășurat trupe suplimentare la granița cu Iran și le-a plasat în stare de alertă, scrie Zerkalo Nedeli, care citează publicația regională OC Media.

Ministerul azer al Apărării a anulat cererile de concediu ale soldaților și i-a rechemat în unități pe cei aflați deja în concediu. În plus, a dispus mobilizarea de sisteme antidronă la granița cu Iran.

Opozantul Iadigar Sadigli a declarat pentru OC Mdia că este normal ca Azerbaidjanul să își consolideze apărarea de-a lungul frontierei.

„Este firesc ca o țară să își întărească granițele. Președintele trebuie să ia măsuri de securitate, deoarece orice acțiune a soldaților sau a comandanților (iranieni – n.r.) ar putea avea consecințe imprevizibile. De exemplu, o rachetă ar putea devia de la curs și ar putea lovi Azerbaidjanul, dar acest lucru s-ar putea întâmpla și altor ținte. Este important să aducem forțele de apărare aeriană la o pregătire de luptă de bază, să oferim sprijin aerian și, bineînțeles, să pregătim forțele terestre”, a subliniat Sadigli.

OC Media notează că activistul pentru drepturile omului Hilal Mammadov a scris pe rețelele de socializare că desfășurarea de trupe, care nu a fost confirmată deocamdată de autoritățile azere, „ar putea avea ca scop prevenirea unui aflux de refugiați”.

„Dacă forțele terestre ar fi folosite împotriva Iranului, acest lucru ar avea consecințe și mai grave. Milioane de oameni se vor alătura luptei, iar zeci de mii de copii și femei vor fi forțați să caute refugiu în țările vecine, inclusiv în a noastră”, a afirmat activistul azer.