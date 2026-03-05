Armata iraniană a negat orice atac cu drone asupra Azerbaidjanului.

Azerii au protestat față de atacul iranian și amenință cu un răspuns

„Condamnăm ferm aceste atacuri cu drone, care încalcă normele și principiile dreptului internațional și sporesc tensiunile din regiune”, au transmis autoritățile azere. Baku cere Iranului o explicație clară și măsuri urgente pentru a preveni astfel de incidente.

Ambasadorul Iranului în Azerbaidjan, Mojtaba Demirchilou, a fost convocat la Ministerul de Externe pentru a primi un protest oficial. „Partea azeră își rezervă dreptul de a lua măsuri corespunzătoare de răspuns”, au precizat autoritățile.

At around midday on 5 March, drone attacks were carried out against the Nakhchivan Autonomous Republic of the Republic of Azerbaijan from the territory of the Islamic Republic of Iran.



Nahicevan, o exclavă strategică situată între Turcia, Iran și Armenia

Atacul a vizat obiective civile: un dispozitiv a lovit terminalul aeroportului local, provocând daune vizibile la nivelul acoperișului, în timp ce a doua dronă s-a prăbușit în curtea unei școli dintr-un sat învecinat. Incidentele s-au soldat cu rănirea a doi civili și au dus la evacuarea imediată a unităților de învățământ din zonă, imaginile de pe rețelele sociale confirmând distrugerile și panica instalată.

Acest eveniment marchează o escaladare periculoasă, introducând oficial Azerbaidjanul pe lista țărilor direct afectate de valul de violențe din Orientul Mijlociu. Deși Nahicevan este o regiune puțin dens populată, atacul asupra punctelor cheie de infrastructură ridică serioase semne de întrebare privind securitatea regională.

Armata azeră, plasată în alertă

Pe de altă parte, Azerbaidjanul a desfășurat trupe suplimentare la granița cu Iran și le-a plasat în stare de alertă, scrie Zerkalo Nedeli, care citează publicația regională OC Media. Ministerul azer al Apărării a anulat cererile de concediu ale soldaților și i-a rechemat în unități pe cei aflați deja în concediu. În plus, a dispus mobilizarea de sisteme antidronă la granița cu Iran.

