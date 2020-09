Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, care, în prezent, candidează pentru Consiliul General al municipiului București, a mai precizat că este milionar, după ce a vândut blocuri și vile.

”Da, am trei pensii, pentru că le merit. Am contribuit, aveam 15.000 de euro pe lună salariu, plăteam 6000 de euro la stat, la Ligă. Am fost 2 legislaturi la Parlamentare, dintre care vicepreședinte de Comisie Parlamentară. Sunt singurul din istoria acestei țări din opoziție care ama făcut singur o lege organică, am drept de autor asupra ei”, a declarat Dumitru Dragomir la B1 TV.

”Sunt milionar de ani de zile. Eu am făcut blocuri. Eram președinte la Ligă și construiam blocuri. Am vândut 4-5 blocuri, 40 de vile până acum. Eu am muncit de dimineața până noaptea. În afară de asta, 20 de ani am avut un salariu de la Parlament, de la Ligă, dar plăteam taxele la stat…”, a mai precizat Dragomir.

Dumitru Dragomir s-a lăudat că nici un contracandidat nu se poate compara cu el, care a participat la alegerile pentru primăria Capitalei în 2004, când a ieșit pe locul 3, după Traian Băsescu și Mircea Geoană.

„Eu pe unde am fost am făcut câte ceva. Eu am concurat pentru Primăria Capitalei și am ieșit pe locul 3, cu Băsescu și cu Geoană. Eu, Cine se compară cu mine dintre toți consilierii aștia care sunt propuși? Pe unde am fost am făcut stadioane, am promovat tineri, am făcut sediul Ligii, cel mai frumos din lume, nu din acestă țară”, a mai spus Dumitru Dragomir.

FOTO: Hepta

