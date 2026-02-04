Theo Rose și Anghel Damian au spus „pa-pa” buclelor lui Sasha. Deși Theo visa încă din sarcină la un băiețel cu părul lung, iar Anghel se topea după cârlionți, având parcă o revenire în propria copilărie, când la rândul lui purta părul lung, micuțul a cerut oficial tunsoare scurtă. Motivul? Grădinița și dorința de a fi „ca ceilalți”. Părinții au zis „DA”, Sasha a fost zen la tuns, iar ei…încă oftează după buclele păstrate ca suvenir. Drama părinților, fericirea copilului.

Ce îi cereau socrii Andrei ori de câte ori mergea la ei la Târgu Jiu? E jurat și în familie, nu doar la TV, căci, ori de câte ori mergea la părinții lui Cătălin Măruță, Andra nu scăpa fără „probe”: „Ascultă-l și pe copilul vecinei, are talent?” parcă auzea artista de la regretatul tata socru. Cu 15 ani de „Românii au talent” la activ și pedagogie muzicală făcută la facultate, Andra știe să dea verdicte sincere, dar cu blândețe. Chiar dacă ar putea preda muzică lejer, artista preferă să dea note… în familie și carieră.

Adela Popescu se pregătește pentru noul sezon „Insula Iubirii”. Stați liniștiți, nu ca ispită, ci ca soție de prezentator. Artista a început noul an cu promisiuni serioase: mai mult sport, dietă și disciplină. Recunoaște că a cam chiulit de la sală, dar acum trage tare pentru filmările noului sezon „Insula Iubirii”, din Thailanda, alături de Radu Vâlcan. Cât despre revenirea ei pe micul ecran? Îi e dor, dar așteaptă proiectul care să o facă să spună „DA”.

Andreea Bălan a deschis lista de conflicte din showbiz. Invitată de Cătălin Măruță la „Sosurile picante, artista a lăsat filtrele acasă și a spus lucrurilor pe nume. După un schimb de replici cu Ilona Brezoianu, Andreea a acuzat-o pe Raluca Bădulescu și Iulia Albu că sunt „toxice”, a zis că ar evita-o pe Alina Pușcaș la petreceri și că Elena Cârstea a subestimat-o cel mai mult. Bonus: nici Silvia Dumitrescu n-a scăpat. Să ne pregătim de răspuns pe măsură sau de un ignore total?

Raluca Pastramă spune tot despre procesele cu Pepe. Deși divorțul s-a încheiat în 2021, problemele apărute după despărţire continuă la tribunal… Raluca spune că luptele din instanță țin de partaj și de datoriile unei firme preluate după separare. Deși pe hârtie nu trebuia să răspundă pentru ele, realitatea a fost mai complicată, cu executare silită inclusă. Din trei procese, două sunt câștigate și speră că va avea câștig de cauză și în ultimul. Cât despre relația cu Pepe… comunicarea este obligatorie, căci au două fetițe împreună.

