Relațiile de familie și conexiunile politice

Călin Georgescu, cunoscut pentru influența sa politică și legăturile cu elita din perioada comunistă, are numeroase conexiuni cu persoane influente din mediul politic și de afaceri. Printre acestea se numără și legături ale membrilor familiei sale cu instituții publice și companii de stat.

Cosmin Georgescu, soțul Alexandrei, este proprietarul clubului sportiv Tennis by the Lake, care a fost beneficiarul unor sponsorizări din partea companiilor de stat. În 2020, Nuclearelectrica a sponsorizat clubul cu 25.000 de lei. Potrivit unui răspuns oferit de companie, suma a fost destinată încălzirii și întreținerii terenurilor de tenis pe timpul iernii.

Primarul Galațiului, naș de cununie

Legături suplimentare cu mediul politic apar în relația cu primarul PSD al Galațiului, Ionuț Pucheanu, care a fost nașul de cununie al Alexandrei și al lui Cosmin Georgescu.

În aprilie 2024, la inițiativa primarului, Consiliul Local Galați a aprobat finanțarea unui turneu de tenis organizat de clubul lui Cosmin Georgescu, în valoare de 97.000 de lei. Documentele publice, analizate de Valeriu Nicolae, confirmă această sponsorizare.

Firma deținută de Alexandra Georgescu, contract cu statul și pierderi financiare

Alexandra Georgescu deține firma NoPark System SRL, înființată în 2017 împreună cu Cosmin Ghiță, actualul director general al Nuclearelectrica. Ghiță s-a retras din firmă după câteva luni, odată cu numirea sa la conducerea companiei de stat.

Potrivit Termene.ro, firma nu a înregistrat profituri notabile și funcționează pe pierdere. În 2019, NoPark System a câștigat, prin achiziție directă, un contract în valoare de 118.464 lei pentru furnizarea unor dispozitive de blocare a parbrizelor vehiculelor parcate ilegal, conform datelor SEAP (Sistemul Electronic de Achiziții Publice).

Răspunsurile Hidroelectrica

Hidroelectrica a confirmat că Alexandra Georgescu a fost angajată în 2020, inițial ca și consilier juridic. Potrivit companiei, departamentul în care activează se ocupă de gestionarea riscurilor pentru infrastructurile critice și implementarea măsurilor de protecție fizică și cibernetică.

Într-un răspuns către HotNews, Hidroelectrica a subliniat că nu este obligată să ofere informații suplimentare despre cariera angajaților, invocând Legea nr. 544/2001.

Activitatea Hidroelectrica a fost recent în centrul unor controverse legate de barajele din România. Golirea controlată a lacului Vidraru a generat probleme în alimentarea cu apă potabilă a orașului Curtea de Argeș, iar în județul Prahova, golirea barajului Paltinu a provocat o criză a apei.

Au apărut mai multe informații din dosarul rezerviștilor SRI și SIE, care arată cum se încerca angajarea lui Călin Georgescu în mod fictiv la o firmă din Austria pentru ca acesta să poată fi scos din țară, sub pretextul dreptului la muncă, atunci când se afla sub control judiciar. Fostul candidat de la alegerile prezidențiale din 2024 a negat faptul că ar avea vreo legătură cu „presupusa angajare fictivă din Austria”.

