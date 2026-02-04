Presiuni constante asupra costurilor și o prudență sporită a investitorilor

Conform datelor prezentate în cadrul conferinței „Rezultate, realizări și provocari pe piața utilajelor de construcții”, organizată de Bergerat Monnoyeur Romania, pe parcursul anului trecut s-au vândut aproximativ 2.540 de unități la nivel național.

Această contracție vine pe fondul unui context economic și geopolitic instabil, caracterizat prin presiuni constante asupra costurilor și o prudență sporită a investitorilor, după pragurile istorice atinse în intervalul 2022–2023.

Unu din cinci utilaje de construcții active în țară este marca Caterpillar

În ciuda scăderii volumelor de vânzări, structura parcului de utilaje din România arată o orientare tot mai clară către digitalizare și eficiență operațională.

Pozitia Bergerat Monnoyeur pe piata locala ramane una solida: 1 din 5 utilaje din Romania este Cat, iar brandul domina segmente-cheie precum buldozerele (1 din 2 unitati), excavatoarele si buldoexcavatoarele (1 din 3), respectiv motograderele (2 din 3). Aceste rezultate reflecta increderea clientilor in fiabilitate si servicii, costuri de operare reduse si solutii de finantare adecvate.

La nivel global, Caterpillar Inc. isi consolideaza statutul de lider industrial printr-un ecosistem tehnologic unic: cu 2,1 milioane de utilaje active, dintre care 1,6 milioane sunt conectate, peste 30 de milioane de motoare fabricate si cea mai mare flota de utilaje autonome din lume. Pana in prezent, utilajele autonome Cat au mutat 11 miliarde de tone de material, cu zero accidente, demonstrand impactul direct al tehnologiei asupra sigurantei si productivitatii.

Din punct de vedere financiar, principalul distribuitor local, Bergerat Monnoyeur, a raportat o cifră de afaceri estimată la 126 milioane euro, mizând pe o strategie de optimizare a costurilor pentru clienți prin servicii de mentenanță și soluții de finanțare adaptate perioadelor de instabilitate.

Viitorul sectorului este definit de integrarea inteligenței artificiale și a conectivității, transformând utilajul dintr-o simplă mașină într-un centru de date.

„Viitorul constructiilor nu este despre om sau masina, ci despre echipe mixte: Om + Masina + AI. Cat AI Assistant este liantul care transforma datele in decizii si santierele in ecosisteme inteligente, conectate”, a declarat Liviu Neagu, CEO Bergerat Monnoyeur Romania si Republica Moldova.

5.000 de utilaje de construcții din România sunt deja conectate la sisteme de monitorizare

La finalul anului 2025, aproximativ 5.000 de utilaje de construcții din România sunt deja conectate la sisteme de monitorizare, permițând analizarea în timp real a consumului, emisiilor și timpilor de staționare.

Tendința globală indică o tranziție accelerată către flote autonome și asistenți virtuali (precum Cat AI Assistant), obiectivul principal fiind reducerea costului total de operare și eliminarea accidentelor de muncă prin automatizare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE