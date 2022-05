Mai multe tancuri rusești T-62 au fost fotografiate în ultimele zile în gara din Melitopol, în sud-estul Ucrainei, aproape de actuala linie a frontului.

Nu se știe încă dacă ele vor fi folosite de trupele ruse sau dacă vor fi transferate separatiștilor locali. Simpla lor prezență ridică însă semne serioase de întrebare cu privire la inventarul vehiculelor de luptă ale Moscovei, după trei luni de pierderi serioase suferite pe front.

Veștile despre mobilizarea pe front a tancurilor T-62 vin după o serie de zvonuri care anunțau că rușii au început să retragă din depozite aceste blindate.

#Ukraine: Ancient Russian T-62M and T-62MV tanks are already in Russian-controlled Melitopol, #Zaporizhzhia Oblast.

We will monitor where they are used and the first time that they are lost or destroyed. pic.twitter.com/TujAvft6TI — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) May 25, 2022

Potrivit Institutului Internațional pentru Studii Strategice, Moscova are în depozite în jur de 10.000 de tancuri și 8.500 de alte vehicule blindate – 2.500 dintre acestea fiind tancuri T-62.

Ținând cont că unele dintre tancurile aflate în aceste depozite sunt – cel puțin declarativ – ceva mai moderne, mobilizarea tancurilor T-62 este oarecum greu de explicat, scrie The Drive.

De menționat că apariția acestor vehicule în sud-estul Ucrainei vine în contextul discuțiilor despre posibila anexare, de către Rusia, a teritoriilor ocupate aflate în această zonă. Administrația locală susținută de Moscova în regiunea Herson a cerut recent înființarea unei baze militare a Rusiei.

Pierderi serioase

Acestea fiind spuse, observă analiza The Drive, este greu de crezut că Rusia ar fi reactivat vechile tancuri sovietice, dacă nu ar fi avut nevoie de ele.

Tancurile mai moderne T-72, T-80 și T-90 au fost victimele atacurilor dezlănțuite ale ucrainenilor, care au folosit artileria, armele antitanc și dronele în acest scop. Numărul lor a scăzut, prin urmare, substanțial.

Potrivit ziarului Kyiv Independent, Rusia ar fi pierdut peste 1.300 de tancuri până în prezent, o cifră uriașă. Site-ul de analiză militară din surse deschise Oryx a numărat 700 de tancuri rusești distruse.

These are the indicative estimates of Russias combat losses as of May 25, according to the Armed Forces of Ukraine. pic.twitter.com/p0FcKbNNk0 — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) May 25, 2022

Dincolo de aceste pierderi, capacitatea Rusiei de a asigura mobilitatea tancurilor sale mai moderne după trei luni de război brutal este, de asemenea, pusă sub semnul întrebării, mai ales că sancțiunile au blocat aprovizionarea cu unele componente vitale.

Acesta ar putea fi un alt motiv pentru mobilizarea tancurilor T-62 în Ucraina.

O vechitură

Tancul T-62 a fost introdus pentru prima dată în serviciu la începutul anilor 60, ca un rival al modelului FV4201 Chieftain din Marea Britanie și al tancului de luptă american M60 Patton.

Un derivat al modelului mai vechi T-55, T-62 a devenit un nume clasic al arsenalului sovietic, o opțiune mobilă și manevrabilă.

T-62 a fost proiectat cu un tun principal mai puternic, o protecție sporită a blindajului și un motor mai mic și mai eficient decât cel al predecesorului său. În urma producției inițiale, care a început în 1962, în jur de 20.000 de tancuri T-62 au fost construite în următorii opt ani.

Cu toate acestea, T-62 nu a avut performanțele la care producătorii sovietici speraseră inițial.

O cadență lentă de tragere, dar și problemele legate de precizia tunului principal au împiedicat uneori T-62 să își atingă obiectivele, iar producția vehiculului de luptă a încetat în 1975.

La începutul anilor 80, sovieticii au demarat un program de modernizare a T-62, care a inclus un blindaj îmbunătățit, un motor mai puternic și un sistem de control al focului îmbunătățit. Tancul astfel obținut, T-62M, este cel care pare a fi acum în Ucraina, alături de alt model mai modern – T-62MV.

În spatele frontului

Nu ar fi pentru prima dată când Rusia readuce T-62 pe câmpul de luptă. Tancurile T-62 au jucat un rol important în invazia sovietică din Afganistan în anii 80, apoi din nou în conflictul ruso-cecen din anii 90.

În 2008, rușii le-au mai scos o dată pentru a le folosi în timpul scurtului conflict din Georgia.

Recent, mai multe tancuri T-62 au fost scoase din depozite pentru a fi trimise în Siria, în 2020. În acel caz, notează The Drive, tancurile au fost vopsite cu marcaje foarte asemănătoare cu cele ale tancurilor care se află acum în Ucraina.

📽️A military echelon with T-62 tanks spotted in Russia. Ukrainian side reported a few days ago that due to high amount of tank losses, Russian army is forced to re-activate certain amount of T-62s. #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/Wn1RVqlW66 — MilitaryLand.net (@Militarylandnet) May 25, 2022

Analiști independenți au spus că este puțin probabil ca Rusia să își reactiveze cele mai vechi modele T-62 pentru conflictul din Ucraina, deoarece versiunile modernizate ar fi mai potrivite pentru luptă. În plus, condițiile în care au fost depozitate aceste tancuri au fost deseori nepotrivite, ceea ce înseamnă că vechile T-62 ar putea fi acum într-o stare chiar mai proastă decât erau atunci când au fost mutate inițial în depozit.

În același timp, scrie The Drive, trebuie remarcat faptul că tancurile T-62 despre care se spune că se află în Ucraina sunt la fel de vulnerabile, dacă nu chiar mai vulnerabile la atacurile forțelor ucrainene decât modelele T-72, T-90 și T-80.

Există însă o explicație pentru această mobilizare. Precedentele istorice sugerează că Rusia se bazează adesea pe cantitate în detrimentul calității.

Serghei Nikiforov, purtătorul de cuvânt al președintelui Volodimir Zlenski, a declarat recent pentru ABC că forțele rusești sunt mai numeroase decât trupele ucrainene, chiar în proporție de șapte la unu în anumite părți din estul Ucrainei.

Această statistică ar putea sugera că copleșirea numerică a forțelor ucrainene s-ar putea dovedi o strategie din ce în ce mai importantă pentru Moscova.

Este de asemenea foarte posibil ca tancurile T-62 să ajungă la forțele separatiste, care au primit de obicei arme mai vechi din partea Rusiei.

De asemenea, tancurile vechi ar putea fi considerate utile pentru securizarea zonelor din spatele frontului, pe care Rusia le-a ocupat deja și care sunt mai puțin expuse riscurilor unor contraofensive ucrainene.

Astfel, în vreme ce reactivarea tancurilor T-62 nu ar rezolva complet problema pierderilor de blindate suferite de Rusia, ele ar putea oferi pur și simplu numărul necesar de vehicule de război de care Moscova are nevoie pentru a-și susține progresele obținute pe câmpul de luptă.

În același timp, această măsură scoate iarăși în evidență impactul puternic pe care forțele ucrainene l-au avut prin rezistența lor determinată, scrie The Drive.

