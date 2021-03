Reprezentanții spitalului au transmis, astăzi, 9 martie, rezultatele controlului început ieri în cadrul secției ATI. Potrivit acestora, nu au fost identificate nereguli la nivelul secției.

În urma controlului au fost constatate următoarele:

La ora la care s-a efectuat controlul, în zona ATI-Covid erau internați 18 pacienți. Dintre aceștia, un singur pacient era contenționat, acesta fiind și intubat;

Condițiile de internare și tratament sunt corespunzătoare;

Personalul medical respectă procedurile și protocoalele medicale;

Sunt respectate circuitele medicale;

Personalul respectă programul de lucru;

Aparatura și instalațiile din cadrul secției sunt funcționale;

Totodată, reprezentanții spitalului au anunțat că acest control este o primă etapă, care va fi urmată de identificarea și verificarea modului de lucru și a completării documentelor medicale.

Verificările au venit în contextul în care un asistent medical a dezvăluit modul în care sunt îngrijiți pacienții cu Covid în secția ATI.

„Cu siguranță că nu e totul perfect, că uneori poate este nevoie de mai multă empatie, dar să nu uităm că principalul scop al activității este unul medical. Am constatat că, din punct de vedere tehnic și procedural, suntem bine și vom continua să ne adaptăm contextului de moment și să insistăm pe latura relaționării cu pacientul. Chiar am discutat cu pacienții care nu erau intubați, am încercat să le oferim suport moral și sperăm ca fiecare dintre cei implicați în acest proces să o poată face cât mai bine. Vom continua să facem tot ce se poate pentru a îmbunătăți lucrurile”, a transmis managerul SCJU Sibiu, Florin Neag.



Directorul medical de la Sibiu, despre dezvăluirile făcute de asistentul medical: „Și eu am omorât oameni” este recunoașterea unei omucideri

Noi mărturii șocante de la spitalul din Sibiu. Asistentă: „Am văzut cum se omoară oameni prin sedare. Se miza mai mult pe cei fără aparținători”

Spitalul Județean Sibiu respinge acuzațiile asistentului care a spus că pacienții de la ATI mor cu zile, legați și sedați. „Un pacient agitat poate să se autolezeze”

Sesizarea către premierul Cîțu privind publicarea datelor COVID de către Ministerul Sănătății, făcută de Valeriu Gheorghiță: „Am făcut o informare”

Premierul Cîțu anunță verificări la Ministerul Sănătății, după publicarea datelor detaliate referitoare la epidemie. Răspunsul lui Vlad Voiculescu

