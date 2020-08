După îmbrâncelile și înjurăturile din stradă, candidatul PER și primarul din Târgu Jiu ajung la faza apropourilor cu moartea: “La a patra lovitură, îl pupa mama Doina rece”

Primarul Marcel Romanescu și-a început vineri prima zi de campanie, imediat după miezul nopții, pe scările teatrului din municipiu. Mersese în acel loc central al orașului împreună cu staff-ul de campanie ca să își facă poze electorale.

În apropiere, la un panou cu afișaje electorale, se afla contracandidatul său, Viorel Caragea, din partea PER, fost șef al IPJ Gorj și cu o tentativă de a fi membru USR. Și de aici începe filmul.

Pe o înregistrare de 20 de secunde, preluată de toată presa, apare Marcel Romanescu, care îi adresează cuvinte grele lui Caragea: “Bă, nenorocitule! Ți-ai bătut joc de mama, nenorocitule“!. “Să îți dea Dumnezeu ce meriți!“, a venit replica.

Pe filmare se putea observa cum cei doi candidați se apropie unul de altul, vociferând și se îmbrâncesc ușor.

“Lovește ca o curcă“

Viorel Caragea (foto) susține că atunci ar fi primit un pumn în piept de la Romanescu, dar că nu l-ar fi durut chiar deloc.

“A venit și m-a lovit în piept cu un pumn, dar ce să spun că are o forță cât a unui pui de curcă. Eu am fost vreo 35 de ani polițist, nu am mișcat o secundă, dar mi-am băgat mâna în buzunar ca să nu dau și eu. Dar el dă ca un pui de curcă, putea să îmi spargă vreo buză sau ceva”, se laudă Caragea.

Eram dispus să aștept trei lovituri de la el, dar la a patra, îl pupa mama Doina rece Viorel Caragea, candidat PER și fost șef IPJ Gorj

Viorel Caragea

“Sunt un tip extrem de calm…”

“Mama Doina“ este chiar mama primarului Marcel Romanescu și pretextul de la care a început conflictul.

Romanescu susține că tot ce s-a întâmplat acolo a fost regizat. El ar fi fost provocat să reacționeze, apoi filmat, iar filmulețul aruncat presei.

“De un an este într-o campanie mizerabilă împotriva mamei mele, pe care nici măcar nu o cunoaște. Folosește tot felul de cuvinte, de jigniri. Indiferent că se duce la vreo emisiune, folosește numele mamei mele. În seara respectivă, lucrurile au escaladat după înjurături pe care el le-a adresat mamei mele. Din păcate, el a venit pregătit să filmeze și ulterior să scoată din context doar ce îl interesa pe el”, afirmă acesta.

Primarul din Târgu Jiu spune că el nici nu ar fi putut să înceapă scandalul pentru că este un tip extrem de calm, dar că se săturase să îl asculte pe Caragea cum îi jignește mama în spațiul public. “La emisiuni TV spune că e o hoață care stă în spatele afacerilor noastre de familie“, a spus Romanescu.

Primarul Marcel Romanescu

Mama Doina “latifundiara”

Mama Doina latifundiara, așa o numește Caragea pe mama primarului Romanescu și susține cu mâna pe inimă că asta nu este o jignire.

“Dacă dumnealui o consideră o jignire, este treaba lui, dar este o realitate că mama Doina este latifundiară, miliardăreasă. Pe strada Tudor Arghezi din Târgu Jiu, de la 32 la 38, sunt șase case și încă trei locuri de case, întâmplător ale mamei Doina, că așa o cheamă. Eu tot timpul o fac mama Doina miliardara. Și nu puteau să fie moștenire, cum spun ei, pentru că acolo a avut CFR-ul remiză“, susține Caragea.

“Mama mea este o femeie simplă care muncește în agricultură, la Turcinești, și nu se ocupă cu nici o afacere“, își prezintă mama Romanescu. “Eu fac parte dintr-o familie onorabilă, tatăl meu a fost profesor de matematică și director de școală, iar mama mea a fost asistentă medicală. După pensionare, s-a retras la țară. Nici părinții mei, și nici eu sau fratele meu nu am avut în viața noastră vreo societate comercială”, este varianta primarului în funcție.

Cum explică Romanescu averea familiei

Romanescu susține că din moșteniri de la bunicii din partea mamei are o suprafață de 10.000 de metri pătrați de teren. Pământurile le-a vândut, “nu pentru că am fi avut nevoie de bani, ci pentru că așa am considerat că e mai bine”.

Caragea îl acuză pe Romanescu că aceste vânzări de terenuri s-au făcut tot pe numele mamei, iar printre clienți ar apărea și Mitropolia Olteniei, care i-ar fi dat acestuia un preț bun pentru un teren, după ce anterior ar fi primit un teren din partea Primăriei Târgu Jiu pentru construcția unei biserici.

Se acuză reciproc de colaborare cu PSD

Filmulețul de 20 de secunde nu ar surprinde tot evenimentul și a fost creat special pentru a-l discredita, crede cu tărie Romanescu.

“Caragea este capăt de pod pentru PSD. Au vrut să mă discrediteze”.

La rândul său, Caragea susține că Romanescu este prieten cu fostul primar PSD Florin Cârciumaru încă din timpul mandatului acestuia și a rămas și acum.

“Am poze cu el, sunt pe Facebook-ul meu, în care apare domnul Romanescu pe balconul biroului domnului Cârciumaru, discutând cu Ponta. Toată lumea știe în Târgu Jiu că a negociat cu Dragnea și cu Stănescu, să treacă la PSD”, îl acuză fățiș Caragea. El recunoaște că în 2017 l-a sprijinit pe Romanescu la primărie, “pentru a scăpa de PSD“, dar că s-a supărat când proaspătul primar a angajat un consilier pe care “îl reținusem eu cu câțiva ani înainte pentru un scandal”.