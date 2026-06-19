Diagnosticată cu scolioză la 14 ani: drumul către kinetoterapie

Durerile de spate și efectele lor asupra productivității la birou. Daniela Bejenari, kinetoterapeut: „Chiar și câteva minute de mișcare la fiecare oră pot face o diferență semnificativă”
Daniela-Anastasia Bejenari

Daniela-Anastasia Bejenari (24 de ani) a fost diagnosticată la 14 ani cu scolioză, iar această experiență spune că a apropiat-o de domeniul recuperării. Așa a început să studieze kinetoterapia atât în Republica Moldova, cât și în România, urmând să continue cu un curs internațional.

Tânăra spune că mama ei a fost diagnosticată cu cancer și că, în timpul bolii acesteia, a înțeles cât de importantă este recuperarea și cât de dificil poate fi accesul la ea pentru unele familii. Din acel moment, Bejenari spune că și-a propus să devină un terapeut cât mai apropiat de oameni și de nevoile lor. 

Ea povestește că a început de la recepția unui centru de recuperare, apoi a devenit asistent de kinetoterapeut, iar ulterior kinetoterapeut. Acum, având propriul cabinet, spune că își dorește să ajute cât mai multe persoane să aibă acces la recuperare de calitate.

Scolioza și durerile de spate devin tot mai frecvente

Bejenari susține că durerile de spate se numără printre cele mai frecvente probleme de sănătate la nivel global și reprezintă principala cauză de dizabilitate la nivel mondial. 

„Se estimează că aproximativ 8 din 10 persoane vor avea cel puțin un episod de durere de spate pe parcursul vieții. În prezent aproximativ 619 milioane de persoane trăiesc cu dureri lombare, iar specialiștii estimează că acest număr va continua să crească în următoarele decenii”, explică ea. 

Deși cauzele pot fi diverse, Bejenari spune că printre factorii care contribuie la apariția lor se numără sedentarismul, lipsa activității fizice, pozițiile incorecte menținute timp îndelungat, suprasolicitarea sau anumite afecțiuni ale coloanei vertebrale. Din acest motiv, spune ea, prevenția, depistarea precoce și recuperarea prin exerciții adaptate au un rol foarte important în menținerea sănătății coloanei și reducerea durerii. 

Kinetoterapeutul explică faptul că scolioza este o deformare tridimensională a coloanei vertebrale, ceea ce înseamnă că modificările apar pe toate cele trei planuri: frontal (curbura laterală a coloanei), transversal (rotația vertebrelor) și sagital (modificarea curburilor fiziologice).

Dacă este depistată din timp, mai ales în perioada de creștere, adaugă ea, există mai multe posibilități de a influența evoluția ei. Totuși, chiar dacă este descoperită mai târziu, susține că se poate interveni prin metode conservatoare, precum este terapia Schroth, pentru a îmbunătăți postura, aspectul estetic, mobilitatea și pentru a reduce durerile sau disconfortul.

„În cazul meu, am urmat terapia Schroth, o metodă specializată pentru tratamentul conservator al scoliozei. Aceasta utilizează exerciții individualizate și respirația tridimensională pentru a corecta dezechilibrele posturale și a îmbunătăți alinierea corpului. Rezultatele obținute prin această metodă au fost unul dintre motivele care m-au determinat să aleg kinetoterapia ca profesie”, explică ea.

Aceasta precizează și diferența dintre kinetoterapie și terapia Schroth: kinetoterapia folosește exerciții generale pentru mobilitate, forță și reducerea durerii, în timp ce terapia Schroth utilizează exerciții specifice pentru scolioză, adaptate fiecărei curburi și combinate cu respirație corectivă.

Bejenari spune că scolioza apare cel mai frecvent în perioada de creștere, în special între 10 și 16 ani, și afectează aproximativ 2–3% dintre copii și adolescenți.

„Părinții ar trebui să fie atenți la anumite semne: un umăr mai sus decât celălalt, un omoplat mai proeminent, talie asimetrică, bazin dezechilibrat sau înclinarea trunchiului într-o parte. Dacă observă aceste modificări, este important să se adreseze unui specialist pentru o evaluare cât mai devreme”, susține aceasta.

Persoanelor aflate într-o situație similară, Bejenari le recomandă să nu amâne evaluarea la un specialist și să nu creadă că este prea târziu pentru recuperare. „Chiar dacă scolioza este descoperită mai târziu, exercițiile specifice și un program personalizat pot aduce beneficii importante. Consecvența și implicarea pacientului sunt esențiale pentru obținerea rezultatelor”, explică ea.

 Recomandări pentru cei care lucrează la birou

Bejenari le recomandă persoanelor care lucrează la birou să introducă mai multă mișcare în rutina zilnică.

„Chiar și câteva minute de mișcare la fiecare oră, plimbările, urcatul scărilor sau 20–30 de minute de activitate fizică după serviciu pot face o diferență semnificativă. De asemenea, este importantă organizarea corectă a spațiului de lucru și menținerea unei poziții confortabile la birou. Nu este nevoie de ore întregi de sport, ci de consecvență și mișcare regulată”, explică ea.

Bejenari le recomandă tinerilor să investească în sănătatea lor încă de acum, deoarece coloana vertebrală și obiceiurile pe care le formează în copilărie și adolescență o să îi însoțească toată viața. „Mișcarea regulată, un stil de viață activ și atenția la semnalele corpului sunt unele dintre cele mai bune investiții pe care le putem face pentru viitor”, susține aceasta.

Bejenari spune că problemele de postură sunt foarte frecvente în prezent, atât la copii, cât și la adulți. „În calitate de kinetoteraput, observ tot mai des că aceste probleme apar nu doar la adulți, ci și la adolescenți și tineri, ceea ce subliniază importanța unui stil de viață activ și a evaluărilor periodice atunci când apar primele simptome”, spune ea. 

Cauze multiple, dincolo de sedentarism 

Ea menționează că deși sedentarismul și timpul îndelungat petrecut în aceeași poziție pot contribui la apariția durerilor de spate, acestea nu sunt singurele cauze. Durerile de spate pot apărea chiar și la persoanele foarte active. „De exemplu sportivii se pot confrunta cu dureri de din cauza suprasolicitării, a tehnicii incorecte de execuție, a dezechilibrelor musculare sau a perioadelor insuficiente de recuperare”, explică aceasta. 

Durerile de spate și efectele lor asupra productivității la birou. Daniela Bejenari, kinetoterapeut: „Chiar și câteva minute de mișcare la fiecare oră pot face o diferență semnificativă”
În ianuarie 2025, Daniela-Anastasia Bejenari a finalizat cursul Basic Level PSSE-Schroth pentru exerciții specifice în tratarea scoliozei și cifozei

De asemenea, ea adaugă că, organismul uman nu este perfect simetric, iar majoritatea oamenilor prezintă mici diferențe între partea dreaptă și cea stângă. Un umăr poate fi ușor mai sus decât celălalt, un omoplat poate fi puțin mai proeminent sau o talie poate părea diferită față de cealaltă. „Aceste mici asimetrii sunt frecvente și nu înseamnă automat că există o problemă medicală”, explică kinetoterapeutul. 

Bejenari spune că nu ne putem baza doar pe ceea ce observăm în oglindă pentru că, în realitate, de multe ori este vorba despre dezechilibre posturale și musculare, nu neapărat despre o scolioză. „Am întâlnit și persoane cu scolioză care aveau o postură aparent foarte bună și la care problema a fost descoperită doar în urma unei evaluări mai amănunțite”, povestește ea. 

Totuși, statul cocoșat sau pe scaun nu provoacă direct scolioza, dar poate contribui la apariția unei posturi deficitare și a durerilor de spate. „Să nu uităm că cel mai des scolioza este idiopatică (cauza ei nu se cunoaște precis)”, menționează aceasta.

Bejenari spune că discrepanțele mai evidente dintre cei doi umeri pot apărea din mai multe motive și nu indică întotdeauna o problemă serioasă. „În primul rând, fiecare persoană are o parte dominantă a corpului. Majoritatea folosim mai des mâna dreaptă sau stângă pentru activitățile zilnice, iar acest lucru poate influența în timp dezvoltarea musculaturii și poziția centurii scapulare”, explică ea. 

De asemenea, spune ea, corpul nostru se adaptează permanent la activitățile pe care le facem zilnic. Dacă petrecem multe ore la birou, conducem frecvent, lucrăm într-o anumită poziție sau practicăm un sport care solicită mai mult o parte a corpului, pot apărea adaptări musculare și articulare care se reflectă prin mici asimetrii. „Uneori, chiar și o mobilitate diferită între cele două șolduri sau între cele două picioare poate influența poziția bazinului, iar această modificare se poate transmite mai sus, până la nivelul umerilor”, concluzionează aceasta. 

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Informația momentului! Ce se întâmplă astăzi pe scena politică e de neimaginat. Iar ce a anunțat acum Kelemen Hunor dă absolut totul peste cap! Liderul UDMR tocmai a dat vestea fulger
Viva.ro
Informația momentului! Ce se întâmplă astăzi pe scena politică e de neimaginat. Iar ce a anunțat acum Kelemen Hunor dă absolut totul peste cap! Liderul UDMR tocmai a dat vestea fulger
Ce s-a aflat acum despre Anca Veștea, soția premierului desemnat Adrian Veștea. Detalii neștiute din trecutul cuplului ies la iveală
Unica.ro
Ce s-a aflat acum despre Anca Veștea, soția premierului desemnat Adrian Veștea. Detalii neștiute din trecutul cuplului ies la iveală
Greu de recunoscut! Celebra artistă, apreciată de toți românii, a șocat cu apariția sa fără machiaj. Imaginile cu vedeta au devenit virale. Știi despre cine este vorba?
Elle.ro
Greu de recunoscut! Celebra artistă, apreciată de toți românii, a șocat cu apariția sa fără machiaj. Imaginile cu vedeta au devenit virale. Știi despre cine este vorba?
gsp
I-au ridicat Rolls-ul lui Mirel Rădoi » Imaginile cu mașina de 700.000 de euro s-au viralizat: „Îmi pare rău, băietu'!”
GSP.RO
I-au ridicat Rolls-ul lui Mirel Rădoi » Imaginile cu mașina de 700.000 de euro s-au viralizat: „Îmi pare rău, băietu'!”
Elveția - Bosnia, în istoria Cupei Mondiale » Așa ceva nu s-a văzut în 96 de ani
GSP.RO
Elveția - Bosnia, în istoria Cupei Mondiale » Așa ceva nu s-a văzut în 96 de ani
Parteneri
Dureros! S-a aflat ce probleme de sănătate avea dr. Bogdan Marinescu. Soția sa l-a îngrijit până când moartea i-a despărțit. Ce declara doamna Marinescu despre regretatul ei soț: „O să râdeți, dar e dependent de...”
Libertateapentrufemei.ro
Dureros! S-a aflat ce probleme de sănătate avea dr. Bogdan Marinescu. Soția sa l-a îngrijit până când moartea i-a despărțit. Ce declara doamna Marinescu despre regretatul ei soț: „O să râdeți, dar e dependent de...”
Lovitură pentru Andreea Esca și soțul ei, Alexandre Eram! Gata, acum este totul oficial. Din păcate, nu s-a mai putut salva nimic
Avantaje.ro
Lovitură pentru Andreea Esca și soțul ei, Alexandre Eram! Gata, acum este totul oficial. Din păcate, nu s-a mai putut salva nimic
Cum arată vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia
Tvmania.ro
Cum arată vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia

Știri România

Puciștii din PNL au dat iar în judecată partidul la Tribunalul Ilfov: vor să nu se mai organizeze Congresul Extraordinar de duminică
Politică 16:01
Puciștii din PNL au dat iar în judecată partidul la Tribunalul Ilfov: vor să nu se mai organizeze Congresul Extraordinar de duminică
Peste 11.000 de români au reacționat furios la postările președintelui Nicușor Dan de la Bruxelles: „Aici totul se prăbușește”
Politică 15:55
Peste 11.000 de români au reacționat furios la postările președintelui Nicușor Dan de la Bruxelles: „Aici totul se prăbușește”
Parteneri
De ce vin nepalezii, srilankezii și indienii să muncească în România. Ce salarii au în țările lor
Adevarul.ro
De ce vin nepalezii, srilankezii și indienii să muncească în România. Ce salarii au în țările lor
Caz ciudat în SuperLiga: A fost vândut cu 500.000 de euro, dar banii ajung la alt club!
Fanatik.ro
Caz ciudat în SuperLiga: A fost vândut cu 500.000 de euro, dar banii ajung la alt club!
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Ce a decis Carmen Grebenișan în legătură cu apartamentul cumpărat în timpul căsniciei cu fostul ei soț, Alex Militaru. Creatoarea de conținut a dezvăluit ce va face cu locuința: „Este o investiție...”
Elle.ro
Ce a decis Carmen Grebenișan în legătură cu apartamentul cumpărat în timpul căsniciei cu fostul ei soț, Alex Militaru. Creatoarea de conținut a dezvăluit ce va face cu locuința: „Este o investiție...”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
News alert! Anunțul de breaking, venit de câteva minute! Scena politică fierbe, numele lui Ilie Bolojan e pe buzele tuturor! Decizia care face în aceste momente mare vâlvă în România! Adrian Veștea a dat vestea fulger
Viva.ro
News alert! Anunțul de breaking, venit de câteva minute! Scena politică fierbe, numele lui Ilie Bolojan e pe buzele tuturor! Decizia care face în aceste momente mare vâlvă în România! Adrian Veștea a dat vestea fulger

Monden

Povestea surorilor Stela și Luna de la „Românii au talent”, noua generație de creatori de conținut online. Cum arată entertainmentul educativ făcut de copii pentru copii
Exclusiv Interviu
Stiri Mondene 15:58
Povestea surorilor Stela și Luna de la „Românii au talent”, noua generație de creatori de conținut online. Cum arată entertainmentul educativ făcut de copii pentru copii
Cu cine a semnat Răzvan Dumitrescu după ce a plecat de la Antena 3: „Ne vom vedea zilnic”
Stiri Mondene 14:44
Cu cine a semnat Răzvan Dumitrescu după ce a plecat de la Antena 3: „Ne vom vedea zilnic”
Parteneri
Iuliana Pepene, imagini incendiare din Mykonos. Cum s-a fotografiat vedeta de la Observator în „insula milionarilor”
TVMania.ro
Iuliana Pepene, imagini incendiare din Mykonos. Cum s-a fotografiat vedeta de la Observator în „insula milionarilor”
Răsturnare de situație în cazul minorului de 14 ani înecat în Dorohoi: au apărut suspiciuni de crimă
ObservatorNews.ro
Răsturnare de situație în cazul minorului de 14 ani înecat în Dorohoi: au apărut suspiciuni de crimă
WOW! O recunoști pe legendara actriță? E acum în România! La 71 de ani sfidează timpul și spune: „Nu las bătrânețea să intre în mine!”.
Libertateapentrufemei.ro
WOW! O recunoști pe legendara actriță? E acum în România! La 71 de ani sfidează timpul și spune: „Nu las bătrânețea să intre în mine!”.
Parteneri
Mărturisire șocantă: „S-a auzit de pe banca de rezerve cum i-a trosnit osul”
GSP.ro
Mărturisire șocantă: „S-a auzit de pe banca de rezerve cum i-a trosnit osul”
NU era oxigen! Ce era obiectul verde din mâna lui Ismael Kone după accidentarea horror
GSP.ro
NU era oxigen! Ce era obiectul verde din mâna lui Ismael Kone după accidentarea horror
Parteneri
SURPRIZĂ! Denise Rifai, suspectă în dosarul DNA în care este acuzat Ciprian Ciucu.
Mediafax.ro
SURPRIZĂ! Denise Rifai, suspectă în dosarul DNA în care este acuzat Ciprian Ciucu.
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
Răzvan Lucescu a izbucnit în lacrimi atunci când a vorbit despre tatăl său! Nu poate trece nici acum peste pierderea suferită: „E greu de acceptat”
Wowbiz.ro
Răzvan Lucescu a izbucnit în lacrimi atunci când a vorbit despre tatăl său! Nu poate trece nici acum peste pierderea suferită: „E greu de acceptat”
Promo
Mănânci mai ieftin, dar la fel de bine! Află mai multe
Advertorial
Mănânci mai ieftin, dar la fel de bine! Află mai multe
O lume mai verde pentru viitor. Află ce zic cercetătorii
Advertorial
O lume mai verde pentru viitor. Află ce zic cercetătorii
Parteneri
A murit Lucian Isar, cunoscut și ca Lucică Diamanta! Bărbatul s-a stins la doar 44 de ani din cauza unei boli autoimune
Wowbiz.ro
A murit Lucian Isar, cunoscut și ca Lucică Diamanta! Bărbatul s-a stins la doar 44 de ani din cauza unei boli autoimune
Ce a fost prins facand Traian Basescu in baia AVIONULUI. A primit un an interdictie apoi
Redactia.ro
Ce a fost prins facand Traian Basescu in baia AVIONULUI. A primit un an interdictie apoi
Mihai, un tânăr de 29 de ani din Buzău, și-a pierdut viața într-un râu din California. Crescuse la orfelinat și era stabilit de mai mulți ani în SUA
KanalD.ro
Mihai, un tânăr de 29 de ani din Buzău, și-a pierdut viața într-un râu din California. Crescuse la orfelinat și era stabilit de mai mulți ani în SUA

Politic

Puciștii din PNL au dat iar în judecată partidul la Tribunalul Ilfov: vor să nu se mai organizeze Congresul Extraordinar de duminică
Politică 16:01
Puciștii din PNL au dat iar în judecată partidul la Tribunalul Ilfov: vor să nu se mai organizeze Congresul Extraordinar de duminică
Peste 11.000 de români au reacționat furios la postările președintelui Nicușor Dan de la Bruxelles: „Aici totul se prăbușește”
Politică 15:55
Peste 11.000 de români au reacționat furios la postările președintelui Nicușor Dan de la Bruxelles: „Aici totul se prăbușește”
Parteneri
Câți premieri poate să desemneze Nicușor Dan: fără număr. „Nu avem o soluție tehnică în Constituție”
ZiaruldeIasi.ro
Câți premieri poate să desemneze Nicușor Dan: fără număr. „Nu avem o soluție tehnică în Constituție”
Clubul din SuperLiga cu mari probleme financiare își vinde căpitanul în Armenia pentru a supraviețui! Ce sumă solicită. Exclusiv
Fanatik.ro
Clubul din SuperLiga cu mari probleme financiare își vinde căpitanul în Armenia pentru a supraviețui! Ce sumă solicită. Exclusiv
Român trimis 15 ani într-un „gulag” rusesc. Este acuzat că a spionat pentru Ucraina
Spotmedia.ro
Român trimis 15 ani într-un „gulag” rusesc. Este acuzat că a spionat pentru Ucraina