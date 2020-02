Am o permanenta stare de oboseala si simt o durere in capul pieptului. Din cand in cand simt ca nu mai am aer si respir foarte greu. Recent au aparut si ameteli si senzatie de lesin, care se agraveaza cand fac vreo activitate care sa ma solicite fizic. Credeti ca ma puteti ajuta in vreun fel? Am si gleznele, si mainile umflate.

Unul dintre diagnosticele posibile este o afectiune pulmonara, ajunsa la un stadiu destul de avansat daca au aparut si ametelile asociate cu stari de lesin. In aceasta faza, creierul nu mai primeste suficient oxigen. Este posibil ca manifestarile mentionate sa fie produse de atacuri de panica asociate cu o disfunctie a rinichilor sau a inimii. De asemenea, dereglarile hepatice si pancreatice cauzeaza o simptomatologie asemanatoare, datorita tulburarilor metabolice pe care le produc. Poate intra in discutie si o dereglare a glandei tiroide, in sensul unei hipotiroidii marcate. Va pot spune ce tratament este viabil cazului dumneavoastra dupa stabilirea unui diagnostic exact in cadrul unui consult.



As dori sa stiu parerea dumneavoastra vizavi de hemofilia de tip A. Tatal meu a fost diagnosticat cu aceasta boala, a ignorat situatia, insa ma ingrijoreaza ca a inceput sa urineze cu sange. Ranile i se vindeca greu si sangereaza mult timp, insa putin cantitativ. Este sensibil la schimbarile de vreme, uneori il dor si articulatiile.

Gravitatea acestei afectiuni consta in afectarea procesului de coagulare datorita lipsei sau a unei cantitati insuficiente de factori ai coagularii. Este o degenerare genetica, transmisa pe linie materna, forma de tip A fiind cea mai frecventa. In acest caz, este afectata cantitatea factorului de coagulare VIII. Factorii de coagulare au rol in oprirea sangerarilor provocate de traumatisme sau in prevenirea sangerarilor spontane. Degenerarea genetica duce

la functionarea deficitara a zonei hepatice raspunzatoare de producerea factorilor de coagulare. In unele cazuri, aceasta arie prezinta forme de atrofiere. Aceeasi zona hepatica este afectata si la parintele de la care s-a mostenit afectiunea. In medicina traditionala, tratamentul implica refacerea ariei hepatice disfunctionale sau transferarea functiilor catre o zona hepatica sanatoasa, in cazul in care nu mai este posibila prima varianta.

Dr. Codrut Tutu

Specialist in acupunctura si fitoterapie

Tel: 021/ 619.11.17, 0745.430.351

