Șoferii evită să spele mașina pe timp de iarnă

Mulți șoferi evită spălarea mașinii în această perioadă, crezând că oricum se va murdări din nou imediat, dar specialiștii de la Blick, parte a Ringier Media International, explică de ce această practică poate fi dăunătoare.

De asemenea, aceștia explică și care sunt beneficiile.

Este indicat să speli mașina iarna?

Da, este recomandat! Combinația de sare și umezeală favorizează apariția ruginei, chiar dacă mașinile moderne sunt mai bine protejate.

„În special zgârieturile adânci și loviturile de pietriș sunt foarte vulnerabile la efectele sării, care poate deteriora rapid caroseria”, atenționează experții.

De asemenea, murdăria poate afecta senzorii și camerele sistemelor de asistență la condus, esențiale pentru siguranță, precum și luminozitatea farurilor și a stopurilor.

Cât de des ar trebui să spălăm mașina în sezonul rece?

Frecvența spălării depinde de condițiile meteo și de cantitatea de sare împrăștiată pe drumuri. Potrivit jurnaliștilor de la Blick, într-o iarnă severă, șoferii, mai ales cei care conduc frecvent, ar trebui să meargă la spălătorie o dată la două săptămâni.

Este o recomandare esențială pentru mașinile mai vechi, care nu sunt la fel de bine protejate împotriva efectelor sării.

Ce se întâmplă la temperaturi sub zero grade?

Temperaturile foarte scăzute nu reprezintă o problemă majoră, dar când mercurul scade sub -10°C, pot apărea tensiuni periculoase.

„Apa caldă de la spălătorie poate afecta negativ caroseria înghețată, mai ales dacă există deja defecte în stratul de vopsea sau fisuri cauzate de pietre pe parbriz”, avertizează specialiștii.

În plus, există riscul ca încuietorile ușilor să înghețe sau ca garniturile să se lipească, provocând daune la deschiderea ușilor.

Este necesar un program de spălare scump?

Nu neapărat. „De obicei, cel mai ieftin program este suficient, la fel ca vara”, spun specialiștii.

Totuși, în condiții de iarnă, când sarea de pe drumuri este folosită din abundență, o spălare a șasiului poate fi benefică. Un alt pas important este spălarea manuală preliminară a caroseriei, jantelor și aripilor cu un aparat de curățare cu presiune mare.

„Murdăria grosieră poate acționa ca un șmirghel, provocând zgârieturi dacă nu este îndepărtată înainte de spălarea automată”.

Ce trebuie făcut după spălarea mașinii?

Pentru a evita petele de calcar, este indicat să ștergeți urmele de apă de pe caroserie cu o cârpă moale. De asemenea, curățați și uscați îmbinările ușilor, iar garniturile de cauciuc, inclusiv cele ale geamurilor, trebuie unse cu un creion special de silicon sau grăsime pentru a preveni înghețarea.

În plus, verificați regulat nivelul lichidului de parbriz și completați-l cu soluție rezistentă la îngheț pentru a face față murdăriei din sezonul de iarnă.

