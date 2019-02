E copia fidelă a lui Jennifer Lopez. Nu-ți dai seama care este cea reală | FOTO

Connie Emily Pena, în vârstă de 39 de ani, trăiește în Santa Ana, California. Are doi copii și este mamă singură. Connie este cunoscută la nivel mondial datorită asemănării perfecte cu diva hollywoodiană Jennifer Lopez.

Connie a trecut prin transformări de look de-a lungul anilor pentru a ajunge să semene cu celebra vedetă. Și-a micșorat sânii și a făcut liposucție pentru a arăta cât mai mult ca Jennifer Lopez.

Acum a ajuns să fie confundată cu Jeniffer Lopez. „Când oamenii mă văd spun wow! Unii plâng și trag de mine să facem fotografii”, a povestit Coonie, sosia lui J. Lo.

Connie pregătește acum un show în onoarea lui Jennifer Lopez.

„Toată lumea s-a arătat interesată de mine și de spectacolul pe care vreau să-l fac”, a spus ea.

De altfel, Connie Pena este invitată la numeroase emisiuni unde o imit[ pe diva americană.

„Eu nu am cântat și nu am dansat niciodată, dar învăț. Am coregrafi alături de mine, muzicieni, o echipă întreagă care să mă ajute să fac un show pe cinste”, se laudă sosia lui Jennifer Lopez.

Jennifer Lopez este una dintre cele mai iubite cântărețe și actrițe din showbiz-ul internațional. A fost măritată de trei ori. Timp de un an, între 1997 și 1998, ea a fost căsătorită cu Ojani Noa.

Cea de-a doua sa căsnicie a fost cu Cris Judd, între anii 2001 și 2003. Jennifer Lopez a fost căsătorită cu Marc Anthony până în anul 2014. Din căsătoria lui Jennifer Lopez și a lui Marc Anthony au rezultat gemenii Emme și Max, care au zece ani. Din anul 2017 trăiește o poveste de iubire cu Alex Rodriguez.

FOTO: Hepta: Instagram

