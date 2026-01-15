Ce înseamnă depășirea în Codul Rutier 2026

Codul Rutier 2026 explică depășirea ca fiind o manevră prin care un vehicul trece înaintea altui vehicul aflat pe același sens de mers prin schimbarea direcției de deplasare. Conform acestui regulament, orice schimbare de bandă sau trecere pe sensul opus pentru a depăși o căruță, un biciclist sau alt vehicul lent este considerată depășire.

Totuși, depășirea pe linia continuă este strict interzisă, indiferent de circumstanțe, fiind reglementată ca o măsură de siguranță în zonele cu vizibilitate redusă sau risc crescut de accident, cum ar fi curbele, rampele, trecerile de pietoni sau intersecțiile.

Excepții de la Codul Rutier pentru depășirea pe linie continuă

Codul Rutier 2026 nu prevede nicio excepție care să permită depășirea vehiculelor lente prin încălcarea marcajului rutier sau a indicatoarelor. Astfel, o manevră de depășire a unei căruțe peste linia continuă este ilegală și periculoasă, putând atrage sancțiuni ce includ amendă și suspendarea permisului pentru 60 de zile.

Există totuși situații specifice în care depășirea unui vehicul lent este permisă, chiar dacă aceasta implică trecerea peste linia continuă. Dacă banda de circulație este complet blocată de un obstacol staționat, iar înaintarea devine imposibilă, legea permite depășirea acestuia cu condiția ca manevra să fie realizată în deplină siguranță, fără a pune în pericol alți participanți la trafic.

În acest context, un obstacol este definit ca un obiect sau vehicul aflat în imobilitate. De exemplu, dacă întâlnești o căruță oprită pe marginea drumului, depășirea acesteia este permisă, dar numai după ce ai luat toate măsurile de siguranță.

Codul Rutier mai oferă o excepție în cazul depășirii vehiculelor cu tracțiune animală, bicicletelor, motocicletelor fără ataș și mopedelor pe poduri, sub poduri, în tuneluri sau pe pasaje denivelate: „Se interzice depășirea vehiculelor pe pasaje denivelate, pe poduri, sub poduri și în tuneluri. Prin excepție, pot fi depășite în aceste locuri vehiculele cu tracțiune animală, motocicletele fără ataș, mopedele și bicicletele, dacă vizibilitatea asupra drumului este asigurată pe o distanță mai mare de 20 m, iar lățimea drumului este de cel puțin 7 m”.

Această derogare permite șoferilor să depășească vehicule lente în condițiile menționate, dar numai dacă vizibilitatea drumului este de cel puțin 20 de metri și lățimea drumului depășește 7 metri.

Clasa de amenzi pentru depășirea ilegală în 2026

Potrivit Codului Rutier, în 2026, depășirea ilegală se încadrează în clasa a II‑a de sancțiuni contravenționale, care prevede amenzi de 4-5 puncte amendă.

Un punct de amendă în 2026 înseamnă 216,25 lei, astfel că amenda pentru o depășire neregulamentară poate atrage o amendă cuprinsă între 865 și 1081,25 lei. Totuși, amenda primită poate fi achitată la jumătate în termen de 15 zile.

Amenzi și clase de sancțiuni în Codul Rutier 2026

Clasa I de sancțiuni: 2–3 puncte-amendă, adică aproximativ 432 – 648 lei. Exemple: nerespectarea indicatoarelor minore sau abateri administrative ușoare.

Clasa a II-a de sancțiuni: 4–5 puncte-amendă, adică aproximativ 864 – 1.080 lei. Exemple: depășire ilegală, neacordare de prioritate sau încălcări moderate ale regulilor de circulație.

Clasa a III-a de sancțiuni: 6–8 puncte-amendă, adică aproximativ 1.296 – 1.728 lei. Exemple: viteză excesivă, trecere pe roșu, abateri repetate.

Clasa a IV-a de sancțiuni: 9–20 puncte-amendă, adică aproximativ 1.944 – 4.320 lei. Exemple: accidente ușoare cu pagube materiale, neacordare de prioritate gravă, conducere ușoară sub influența alcoolului.

Clasa a V-a de sancțiuni: 21–100 puncte-amendă, adică aproximativ 4.536 – 21.600 lei. Exemple: accidente grave, conducere sub influența alcoolului sau a drogurilor, recidivă majoră.

