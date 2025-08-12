După 12 ani în care paralizia cerebrală a adâncit-o în cel mai negru coșmar, pentru Ecaterina Tătărușanu, din Iași, speranța într-o viață ceva mai bună vine din Austria, de la specialiștii unei clinici vieneze. După studiul istoricului medical al fetiței, doctorii i-au recomandat transplantul cu celule stem recoltate de la bebeluși, o procedură regenerativă care are însă un preț prohibitiv pentru părinții fetiței suferinde: 13.500 de euro. De aceea, mama copilei care a fost diagnosticată cu paralizie cerebrală face apel la toți aceia care i-ar putea ajuta fetița să primească acel tratament salvator.

„Îi implor pe toți oamenii cu inimă mare să îi fie alături Ecaterinei să putem strânge acei 13.500 de euro pentru la tratament”

„Nu știm în ce parte să o mai luăm. În România, medicii care au consultat-o nu i-au dat nicio șansă de vindecare. În cei 12 ani de când Ecaterina noastră a fost diagnosticată, nici un specialist nu a găsit medicamentul, tratamentul care să-i aducă măcar puțină alinare. Să nu mai sufere atât… Acum, prin forțe proprii, din om în om, am ajuns la această clinică din Austria (n.r. – Kobinia Med, din Viena), însă nu ne putem permite tratamentul. Este vorba de o procedură de regenerativă, un transplant cu celule stem recoltate de la bebeluși din SUA, procedură unică ce costă 13.500 de euro. Nici măcar nu ne putem programa fără un avans de 3.000 de euro. Firește, la suma asta se adaugă și cheltuielile de transport și cazare în Viena.

De aceea, îi implor pe toți oamenii cu inimă mare să îi fie alături Ecaterinei să putem strânge acei bani și să ajungem la tratament. Știm că fetița noastră este destul de mare, ne e frică să ne gândim la vindecare, dar măcar cu acel transplant cu celule stem să reușim să-i îmbunătățim calitatea vieții ”, este apelul disperat pe care Adriana, mama Ecaterinei, îl face prin intermediul Fundației Ringier România.

Procedura de injectare a celulelor stem este unică

Medicina regenerativă este domeniul care se ocupă cu regenerarea, repararea sau înlocuirea celulelor, organelor sau țesuturilor bolnave sau deteriorate. Acest tip de medicină include generarea și utilizarea celulelor stem terapeutice, ingineria țesuturilor sau producerea de organe artificiale. Este vorba de o singură procedură de extracție a celulelor stem, de exemplu din măduva osoasă, și aplicarea lor prin puncție lombară (n.r. – informații obținute de pe site-ul clinicii Kobinia Med, din Viena).

Ecaterina, diagnosticată la un an cu paralizie cerebrală

Nenorocirea s-a abătut asupra Ecaterinei – aflată acum în programul de susținere al Fundației Ringier România -, imediat după ce a venit pe lume. Născută la 39 de săptămâni printr-o procedură complicată, după ce pe toată durata sarcinii mamei sale a fost poziționată transversal, micuța a început să dea primele semne că ceva nu e în regulă cu ea.

Crizele de apnee dublate de învinețire începute în maternitate s-au îndesit însă nici un specialist nu a văzut în aceste simptome începutul vreunei boli. I-au recomandat mamei să aștepte până la vârsta de un an și i-au dat vitamine copilei, pe care au catalogat-o ca fiind un bebeluș mai leneș, cu toate că, spune mama fetiței, Ecaterina avea dificultăți în a-și ține capul, în a se rostogoli și în a-și folosi mânuțele la fel ca micuții de vârsta ei.

Asta până la vârsta de un an când mama ei și-a dus fetița la medic pentru a fi vaccinată. De cum a văzut-o, respectivul doctor a cerut părerea unui neuropsihiatru, care a dat verdictul crunt: Ecaterina suferea de paralizie cerebrală!

Boala i-a răpit Ecaterinei totul

Acela a fost momentul în care fetița a dat copilăria care i se arăta înainte în schimbul coșmarului al cărui personaj devenise fără voia ei. Viața i s-a schimbat complet… Scaunul rulant a devenit parte din cotidianul ei dramatic, mama s-a transformat în asistent personal pentru că fetița care crescuse nu se mai putea ajuta de una singura, iar în locul cuvintelor pe care ar fi trebuit să le rostească o dată cu trecerea lunilor și a anilor au apărut doar sunete ascuțite, fără sens… Gravele tulburări de somn au întregit acest tablou de coșmar…

„Acum, singura noastră speranță este acest transplant cu celule stem. Măcar să-i aducem un strop de bine în acest ocean de suferință în care se zbate de 12 ani. Fetița noastră abia dacă doarme două ore pe zi, și doar spre dimineață, nu poate să meargă și abia dacă își poate folosi mâinile să apuce ceva… Coloana îi este afectată de scolioză toraco-lombară, are hernie de disc… Am fost peste tot în România și nimeni nu i-a dat vreo șanșă. Acum, pentru că nu ne permitem, facem cu ea doar kineto…”, ne-a mai spus Adriana, mama Ecaterinei, care împreună cu soțul ei, Paul, mai are alți doi copii.

Cei care doresc să o ajute pe Ecaterina o pot face donând 2 euro prin SMS la numărul 8828 cu textul «ECATERINA» sau folosind următorul cont al Fundației Ringier:

RO98 BACX 0000 0012 7457 7001 – LEI

Donează prin SMS, online, prin PayPal sau transfer sau redirecționează 3,5% din impozitul pe venit către Fundația Ringier. Detalii pe www.ajutacopiii.ro

* Suma alocată cauzei este de 2 euro și banii se rețin o singură dată. Nu se percepe TVA pentru donațiile de pe abonament. În rețelele Digi Mobil, Orange și Telekom, pentru cartelele preplătite, TVA a fost reținută la achiziționarea creditului. Pentru donațiile de pe cartele preplătite în rețeaua Vodafone utilizatorii nu plătesc TVA.

Citește mai multe despre copiii pe care FUNDAȚIA RINGIER îi sprijină de 13 ani la rubrica AJUTĂ COPIII

