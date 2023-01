Dispozitivul a căzut în mâinile ucrainenilor în luptelor cu mercenarii Wagner de la Bahmut. Dacă, în trecut, ucrainenii au preluat echipament de slabă calitate, acum este un material militar de înaltă tehnologie.

Căștile Spider, confiscate de la mercenarii Wagner la Bahmut, beneficiază de un dispozitiv care poate detecta, analiza și localiza direcția de emisie a sistemelor de ghidare cu laser și a telemetrelor laser.

The Ukrainian army seized a Wagner helmet in Bakhmut and found a high-tech, spider individual laser detector, which can provide real-time early warning, as well as the distance and direction of the opponent, and notify by voice. pic.twitter.com/1KYzwX7RQR