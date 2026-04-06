„Deocamdată nu știm cine a dorit să comită sabotajul împotriva TurkStream, sârbii investighează aceasta în prezent”, a afirmat Orban într-o conferință de presă ținută în districtul Kiskundorozsma, lângă granița cu Serbia, pe unde intră gazoductul respectiv în Ungaria.

Duminică, cu o săptămână înainte de alegerile generale din Ungaria, preşedintele sârb Aleksandar Vucici, un aliat al lui Viktor Orban, a anunţat dejucarea unui complot vizând detonarea gazoductului Balkan Stream cu „explozibili de o putere devastatoare”. Explozibilii ar fi fost găsiți în apropierea gazoductului, pe teritoriul Serbiei, la aproximativ 15 kilometri de granița cu Ungaria. Balkan Stream este o extensie a gazoductului TurkStream, care alimentează Serbia și Ungaria cu gaze rusești.

Guvernul ungar a vorbit inițal despre un „atac terorist” și a convocat o ședință a Consiliului de Apărare, în cadrul căreia s-a luat decizia desfășurării de soldați de-a lungul secțiunii ungare a conductei de gaze.

„Această tentativă de atac terorist se înscrie perfect într-o serie de acțiuni prin care ucrainenii încearcă în mod constant să întrerupă aprovizionarea cu gaze și petrol din Rusia către Europa”, a acuzat ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, cunoscut pentru faptul acceptă să servească interesele regimului de la Moscova.

Viktor Orban, consiliat de ruși în campanie, a continuat cu retorica precum că Ucraina ar fi „cea mai mare amenințare” la adresa Ungariei. „Pretențiile Ucrainei reprezintă o amenințare mortală pentru Ungaria. Securitatea energetică a Ungariei este un joc”, a afirmat el.

De asemenea, Kremlinul a considerat „foarte probabil” ca ancheta să indice „urme de implicare din partea regimului de la Kiev”.

Directorul Agenției pentru Securitate Militară din Serbia, Duro Jovanici, a respins categoric aceste presupuneri. „Nu este adevărat că ucrainenii au încercat să organizeze acest sabotaj”, a declarat directorul VBA, dezvăluind în același timp că explozibilii găsiți sunt de fabricație americană.

„Judecând după marcajele de pe explozibili, este fără echivoc că producătorul provine din SUA“, dar acest lucru „nu spune nimic” despre presupusul autor al tentativei de sabotaj, a subliniat oficialul sârb, potrivit căruia principalul suspect este „un imigrant cu pregătire militară”.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului ucrainean de Externe, Heorhii Tihîi, a respins categoric încercările Guvernului Orban de a lega Ucraina de presupușii explozibili găsiți lângă gazoductul Balkan Stream.

„Ucraina nu are nicio legătură cu asta. Cel mai probabil este o operațiune rusească sub steag fals, ca parte a interferenței la scară largă a Moscovei în alegerile din Ungaria”, a declarat șeful diplomației ucrainene.

Acuzațiile și insinuările lansate de Szijjarto și Peskov au fost întâmpinate cu scepticism în Ungaria şi contestate de liderul opoziției, Peter Magyar, care încearcă să-l înlăture pe Viktor Orban, aflat la putere din 2010.

Magyar a afirmat că Orban, care a făcut din securitatea energetică a Ungariei o piatră de temelie a campaniei sale, ar fi putut desfăşura o operaţiune sub steag fals cu „ajutorul unor actori sârbi şi ruşi, din cauza prăbuşirii sprijinului pentru partidul său, Fidesz”, înainte de alegerile generale din 12 aprilie.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE