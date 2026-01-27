„Din datele pe care le avem, creșterea economică este evaluată precaut la 1%, având aproape 20 miliarde de euro fonduri europene diverse – 10 miliarde PNRR, 5 miliarde pentru coeziune și 5 miliarde subvenții pentru agricultură. Este o sumă foarte importantă. Eu cred că acești bani se vor vedea și în creșterea economică, pe măsură ce înaintăm în an”, a declarat ministrul Nazare.

În ceea ce privește inflația, oficialul estimează o scădere începând cu lunile iulie-august, iar spre finalul anului, aceasta ar putea ajunge la aproximativ 4%.

„Cred că în trimestrul al treilea, începând cu iulie-august, o să începem să vedem scăderea inflației și ea se va duce spre intervalul de referință undeva în decembrie, adică înspre 4%”, a explicat Nazare.

Un alt subiect abordat de ministru a fost posibila aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), despre care acesta s-a arătat optimist că ar putea avea loc în 2026. Potrivit lui Nazare, acest pas ar putea contribui la scăderea dobânzilor și la atragerea unor investiții suplimentare.

„Aderarea la OCDE, dacă se va întâmpla în acest an – și eu am o mare încredere că se poate întâmpla – va aduce și ea o scădere a dobânzilor și un plus de investiții”, a subliniat el.

Ministrul Finanțelor a evidențiat și importanța măsurilor economice planificate, incluzând un program de relansare economică la care colaborează echipe din toate partidele politice.

„Toate aceste proiecte care vor fi bugetate – presiunea va fi foarte mare, pentru că va trebui să absorbim toți acești bani în acest an – se vor vedea în economie. Este un program important, cu diversificare foarte mare în privința schemelor de ajutor de stat utilizate atât pentru antreprenorii mici, cât și pentru antreprenorii mari, atât pentru proiecte mici, cât și pentru proiectele strategice pe care vrem să le atragă România”, a declarat acesta.

De asemenea, Nazare a anunțat modificări fiscale menite să sprijine antreprenorii, cum ar fi reluarea bonificațiilor de 3% atât pentru companii, cât și pentru persoanele fizice autorizate (PFA).

„Toate aceste măsuri sunt în discuție, le vom discuta inclusiv la Comisie, dar toate împreună vor ajuta foarte mult”, a concluzionat ministrul.

