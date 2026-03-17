„Prețul petrolului explică doar o mică parte din creșterea prețurilor la carburanți din ultimele săptămâni – în cazul motorinei, doar o treime până la jumătate”, a declarat profesorul de economie de la Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin pentru publicația germană ntv.

Prețuri record la motorină și încălzire în Germania

Cifrele sunt clare: prețul motorinei a atins 2,20 euro pe litru, deși, conform calculelor lui Fichtner, un preț mai realist ar fi de aproximativ 1,90 euro.

Aceste creșteri depășesc cu mult tendințele observate în ultimii zece ani, când prețurile carburanților creșteau mai rapid și mai abrupt în urma scumpirii petrolului decât scădeau în cazul unei ieftiniri.

„În trecut, o creștere de zece euro pe baril ducea la o scumpire a motorinei cu opt cenți pe termen lung”, a explicat economistul. Totuși, ieftinirile aveau loc mai lent și în proporții similare doar pe termen lung.

Piețe concentrate și speculații pe fondul crizei

Germania se confruntă cu una dintre cele mai abrupte creșteri ale prețurilor la combustibili din Europa, potrivit unui raport al Comisiei Monopolurilor. Fichtner explică acest fenomen prin concentrarea pieței locale, unde câteva mari companii petroliere domină sectorul.

Spre deosebire de Germania, Franța dispune de o rețea mai vastă de benzinării independente, ceea ce reduce dependența de marii jucători.

În plus, economistul consideră că măsuri precum plafonarea prețurilor sau reducerea accizelor, aplicate în trecut, ar putea influența comportamentul companiilor.

„Acestea ar putea presupune că măsuri similare vor fi adoptate din nou, ceea ce le-ar încuraja să stabilească prețuri inițial mai mari pentru a negocia un plafon mai avantajos”, a adăugat Fichtner.

Autoritățile investighează, dar fără dovezi de înțelegeri de preț

Guvernul german intenționează să intervină prin măsuri legale pentru a combate prețurile ridicate, însă șeful Oficiului Federal Anticartel, Andreas Mundt, avertizează că nu există dovezi care să demonstreze existența unor înțelegeri între companii.

„Cred că nici măcar nu au nevoie de astfel de înțelegeri”, a declarat Mundt pentru ntv.

„Piețele sunt atât de transparente, încât companiile cunosc oricând prețurile concurenților”, a mai continuat el.

Deși Fichtner evită să folosească termenul de „speculă”, el subliniază că marile companii petroliere obțin profituri însemnate în această perioadă. În opinia sa, o analiză critică a structurii de putere din industrie este necesară pentru a înțelege mai bine mecanismele care permit aceste majorări semnificative de prețuri.