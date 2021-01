Eduard Novak, noul ministru al sportului, "fură" de la vecini: "Am dat la tradus «Strategia sportului maghiar»!"

Vezi AICI toată emisiunea.

„Dacă situația politică mă va ajuta să stau cât mai mult, cu siguranță vom avea o sală de sport în București. Noi n-avem niciun patinoar! Îmi doresc să fie un moment zero și am scris în biroul meu: «Target 2021, strategia sportului românesc». Vreau ca la sfârșitul anului vreau să pun pe masa Parlamentului o nouă lege a sportului. Care va conține toată structura”, a explicat Novak, în emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”.

Unde ne dorim să fie sportul românesc în 2032? De câte medalii avem nevoie? Cu ce sporturi? Cât ne costă? Totul creat până jos, plecând de la copii, tineret, toată structura Eduard Novak, ministrul sportului:

Noul ministru a dezvăluit că nu are orientare politică și că nu face parte din UDMR, partidul care l-a propus în această funcție. Fiind român cu cetățenie maghiară, Novak vrea să „fure” proiectul de sport pus la punct de Ungaria.

„Deja am dat la tradus «Strategia sportului maghiar». Vreau să găsesc cea mai bună formulă pentru o comisie și trebuie să facem o scanare a sportului românesc. Trebuie gândit ca toată țara să fie funcțională”, a mai spus acesta.

„Ministerul trebuie să traseze direcția!”



Legat de finanțarea și banii pe care ministerul îi oferă către cele 118 federații din România, Novak a spus că vrea să schimbe acest proces extrem de important pentru sport.

„Acum, vin structurile la noi. Le finanțăm, iar le finanțăm, iar le finanțăm, dar cât primim înapoi? Noi în momentul actual așteptăm să vină unii președinți de federații cu niște proiecte. Deci noi depindem de niște președinți care au bunăvoința sau nu o au. Eu cred că noi trebuie să trasăm direcția. Ministerul trebuie să traseze direcția! Domnilor, ăsta-i targetul, vă rog, aliniați-vă!”, a mai explicat ministru.

Primul ministru participant la Jocurile Olimpice

Eduard Novak nu vrea să renunțe la visul său, acela de a participa și la Jocurile Olimpice din această vară de la Tokyo.

Novak este campion paralimpic la ciclism la Jocurile de la Londra, din 2012 şi spune că încă de la 8 ani şi-a dorit să fie campion olimpic FOTO Facebook

„Nu vreau să renunț! Chiar dacă am ajuns la minister. Am pus toate activitățile deoparte, acum prioritate este ministerul. Vreau să înțeleg cum funcționează, să treacă această perioadă de finanțare, de discuții. După să începem implementarea. Primele trei luni o să fie full la minister, încerc să mă mențin fizic și dacă reușesc din martie până la sfârșit de august să mă pregătesc două ore atunci, la 4 kilometri am șanse de podium”, a dezvăluit noul ministru.

Eu sunt foarte optimist în privința viitorului sportului românesc Eduard Novak, ministrul sportului:

Novak vrea spectatori în tribune, din primăvară!

Noul ministru al sportului a avut deja o întâlnire cu omologul său de la Sănătate, Vlad Voiculescu, și au discutat despre revenirea spectatorilor pe stadioane.

„Eu îmi imaginez sportul în cele mai bune condiții. Cu spectatori, cu atmosferă. Desigur ținând cont de reglementări, care sunt importante și trebuie respectate. Situația este din ce în ce mai bună, dacă reușim să avem o reglementare clară, iar administratorii de stadioane se vor ține de ele, nu văd de ce nu putem avem spectatori. La 1-3 metri. E un prim pas”, a spus acesta.

