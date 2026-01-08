Pierderi în dezvoltarea motricității la copii

În era digitală, abilități esențiale precum motricitatea, creativitatea sau deprinderile casnice riscă să fie neglijate. Niciodată părinții nu au avut acces la atâtea informații ca acum. De la servicii de consiliere parentală, cărți de specialitate, până la forumuri online, resursele disponibile pentru a modela un stil parental conștient sunt numeroase. Dar asta face educația mai simplă? Potrivit publicației elvețiene Beobachter, răspunsul este „nu”.

Deși părinții moderni nu mai sunt împovărați de sarcini casnice grele aceștia trebuie să facă față unor noi provocări, precum educația digitală. Iar un domeniu important care suferă în educația modernă este dezvoltarea fizică. Studiile arată că un număr tot mai mare de copii au dificultăți în a realiza mișcări simple precum săritul pe loc sau rostogolirea.

Institutul Marie Meierhofer, o organizație elvețiană de cercetare, formare și consultanță dedicată dezvoltării timpurii a copilului, subliniază: „O mare majoritate a copiilor între 3 și 8 ani atinge recomandările oficiale privind mișcarea. Totuși, cercetările arată că până la o treime dintre copiii de grădiniță și din clasele primare au nevoie de sprijin pentru dezvoltarea motrică”.

Copiii din zonele rurale par să aibă abilități motrice mai dezvoltate comparativ cu cei din orașe. Diferențele regionale sunt, de asemenea, evidente. Conform publicației citate, experiențele fizice nu doar că influențează dezvoltarea corporală și motrică, ci și alte aspecte ale dezvoltării copilului.

„Mișcarea joacă un rol central în dezvoltarea copilului. Aceasta deschide și extinde posibilitățile lui de a interacționa cu sine, cu ceilalți, cu materialele și spațiul înconjurător”, spun cercetătorii.

Încurajarea jocului liber este esențială, dar și ghidarea copiilor în exerciții specifice, cum ar fi jocurile cu mingea sau activitățile sportive organizate.

Pierderea creativității în era digitală

Tehnologia modernă a schimbat fundamental felul în care copiii își petrec timpul liber. În loc să exploreze curtea sau să se joace afară, copiii de astăzi sunt deseori ocupați cu jocuri pe telefon sau cu vizionarea clipurilor video.

În această lume plină de distrageri, copiii nu mai au parte de momente de plictiseală, esențiale pentru dezvoltarea creativității și a rezilienței.

„Mulți copii nu știu astăzi că au abilități creative, deoarece sunt mereu în postura de consumatori”, explică Ina Blanc, psiholog pentru copii și tineri din Basel. Ea mai adaugă: „Părinții au adesea rețineri în a-și lăsa copiii să se plictisească. Dar atunci când copiii își folosesc imaginația pentru a-și umple singuri timpul liber, acest lucru le oferă un sentiment de eficiență și încredere în sine”.

Cercetătoarea Susan Greenfield atrage atenția asupra pericolelor supra-stimulării: „Ca și copii, eram obișnuiți să ne folosim imaginația – puteam transforma o simplă cutie într-o fortăreață. Acest lucru este crucial pentru dezvoltarea noastră mentală, deoarece aveam controlul asupra poveștilor noastre”.

Așa că trebuie să le permitem copiilor să experimenteze plictiseala. Nu trebuie să le oferim mereu idei de activități sau să le întrerupem jocurile pentru a le lăuda. Așa cum spune pedagogul american Susie Allison: „Nu încerca niciodată să faci un copil fericit mai fericit. Dacă copilul tău este fericit… lasă-l în pace”.

Importanța deprinderilor casnice

Într-o lume în care tot mai multe gospodării beneficiază de mașini de spălat vase, tot mai puțini copii sunt învățați să spele vase manual. Aceasta ar putea părea o abilitate minoră, dar lipsa ei devine evidentă când tinerii adulți nu știu cum să-și spele propriile farfurii. Astfel de sarcini simple pot învăța copiii despre responsabilitate și organizare.

Părinții ar trebui să includă copiii în treburile casnice, cum ar fi spălatul vaselor sau aranjatul mesei. Aceste activități nu doar că îi ajută să devină mai independenți, dar le dezvoltă și simțul datoriei și al îndemânării, susțin specialiștii.

Pierderea unor abilități esențiale, cum ar fi cele motrice, creativitatea sau deprinderile casnice, poate fi contracarată prin implicarea activă a părinților. Încurajarea mișcării, acceptarea plictiselii și responsabilizarea prin sarcini casnice sunt doar câteva dintre măsurile prin care generațiile viitoare pot fi ajutate să își dezvolte abilitățile necesare pentru o viață echilibrată.

