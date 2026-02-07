Fondurile federale vizate erau destinate unui proiect major de construcție a unui tunel feroviar între New York și New Jersey. Însă senatorul Schumer, care reprezintă New York, a refuzat oferta. Reprezentantul din New York, Jerry Nadler, a calificat această manevră drept „șantaj și extorcare”.

Lucrările la tunel urmau să fie suspendate în aceeași zi, vineri, la ora 17.00 (ora locală), în lipsa unui acord pentru reluarea plăților fondurilor federale, au declarat responsabilii șantierului într-un comunicat de presă.

Comisia responsabilă de proiect și statele implicate au apelat la justiție pentru a contesta decizia administrației Trump de a îngheța finanțarea.

Încercările lui Donald Trump de a-și asocia numele unor proiecte publice majore nu sunt o noutate.

În decembrie 2025, consiliul de administrație al Kennedy Center din Washington, numit de administrația Trump, a votat redenumirea instituției în „Trump-Kennedy Center”. De asemenea, Trump a anunțat lansarea unei noi clase de nave de război care îi vor purta numele.

Mai mult, fostul magnat imobiliar, cunoscut pentru turnul său de pe Fifth Avenue din New York, a demarat construcția unui „Arc al Independenței” la Washington, inspirat de Arcul de Triumf din Paris.

În plus, Trump a ordonat demolarea aripii estice a Casei Albe pentru a construi o nouă sală de bal.

În decembrie 2020, aflat pe final de mandat, președintele SUA, Donald Trump, îşi dorea ca Aeroportul Internaţional Palm Beach din Florida să fie redenumit Trump International Airport.

În ciuda tradiției americane care stabilește că numele președinților sunt atribuite clădirilor sau monumentelor doar după încheierea mandatului sau după deces, Donald Trump pare hotărât să-și lase amprenta în mod inedit.

De asemenea, Ministerul Trezoreriei a confirmat existența unui proiect pentru emiterea unei monede comemorative de un dolar cu imaginea președintelui Trump, contrar legislației care interzice această practică pentru președinții în funcție sau în viață.

