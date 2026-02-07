Musk a format cea mai valoroasă companie privată din lume, evaluată 1,25 de trilioane de dolari

Elon Musk a creat cea mai valoroasă companie privată din lume, evaluată la aproximativ 1,25 de trilioane de dolari, prin fuziunea producătorului de rachete SpaceX cu dezvoltatorul de inteligență artificială xAI. Noua entitate își propune să ducă puterea de calcul pentru AI în spațiu.

SpaceX a preluat xAI pentru a construi „cel mai ambițios motor de inovație integrat vertical de pe (și din afara) Pământului”, potrivit comunicatului oficial redactat chiar de Elon Musk, directorul executiv al ambelor companii.

Anunțul vine după informațiile apărute în weekend, potrivit cărora SpaceX intenționează să lanseze până la un milion de sateliți în următorii ani, pentru a transfera infrastructura de calcul AI de la sol pe orbită.

Ce înseamnă „soarele conștient”

Având la dispoziție, cel puțin teoretic, spațiu nelimitat și energie furnizată de soare, ideea este că nevoile tot mai mari de capacitate pentru inteligența artificială ar putea fi satisfăcute prin mutarea componentelor din afara atmosferei Pământului, relatează Techradar.

„Pe termen lung, AI-ul bazat în spațiu este evident singura modalitate de a scala”, spune Musk. „Pentru a valorifica chiar și o milionime din energia Soarelui ar fi nevoie de peste un milion de ori mai multă energie decât folosește în prezent civilizația noastră”.

Soluția ar fi crearea unui „soare conștient” în spațiu, realizat din constelații de sateliți. Proiectul ar urma să utilizeze expertiza SpaceX și tehnologiile deja folosite pentru sateliții Starlink și rachetele Falcon.

Mai multă putere de calcul pe orbită

Viitoarele lansări ale rachetei Starship ar trebui să plaseze tot mai multă capacitate de calcul în orbită, obiectivul fiind trimiterea anuală a unui terawatt de putere de procesare pentru AI.

Pe termen lung sunt planificate și instalații pe Lună.

„Capacitățile pe care le vom debloca prin transformarea centrelor de date spațiale în realitate vor finanța și vor permite baze care se dezvoltă singure pe Lună, o întreagă civilizație pe Marte și, în cele din urmă, expansiunea în Univers”, afirmă Musk.

Potrivit Reuters, acordul ar putea atrage atenția autorităților de reglementare, în contextul unei viitoare listări publice a SpaceX. Analiștii consideră însă că fuziunea are logică, combinând veniturile din operațiunile spațiale cu cele din domeniul AI.

Emma Wall, strateg-șef de investiții la Hargreaves Lansdown, a declarat pentru BBC că fuziunea reunește „două tehnologii de frontieră incredibile”, dar a avertizat că eventualele beneficii nu vor fi resimțite de utilizatorii de pe Pământ timp de cel puțin un deceniu.

Elon Musk nu este singurul care vede viitorul centrelor de date AI în spațiu. Google, Amazon și Nvidia se numără printre marile companii tech care susțin ideea, iar Google are în plan o primă lansare în 2027.

Totuși, nu toată lumea este convinsă că planul este fezabil. Economistul spațial Pierre Lionnet, de la Eurospace, a declarat pentru New York Times că ipoteza potrivit căreia costurile de operare în spațiu ar scădea suficient pentru ca proiectul să funcționeze este „complet lipsită de sens”.

Phil Metzger, profesor de fizică la Universitatea Central Florida, este mai optimist în privința calculelor economice pe termen scurt. „Ca model de afaceri, este plauzibil. Este o discuție în evoluție”, a spus el pentru publicația New York Times.

Astfel, deși planul ambițios mai are un drum lung de parcurs, centrele de date AI orbitale se pregătesc de lansare, iar o nouă cursă spațială începe să prindă contur, au concluzionat specialiștii Techradar.

