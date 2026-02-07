Ediția de seara trecută a emisiunii Survivor 2026 a venit cu o răsturnare de situație neașteptată. Concurenții au primit întăriri-surpriză: doi Faimoși și doi Războinici au intrat în joc pentru a-i ajuta în probele decisive ale ediției.

În tribul Faimoșilor și-au făcut apariția Marian Godină și Andreea, în timp ce Războinicii au fost completați de Nicky și Cav. Dacă unii concurenți s-au arătat entuziasmați de noii colegi, alții au părut luați prin surprindere, mai ales când tensiunile au început să iasă la suprafață.

Marian GodinăIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 9

Marian Godină vs Cristian Boureanu – schimb de replici tăioase

Intrarea lui Marian Godină, cunoscut atât pentru activitatea sa ca polițist, cât și pentru intervențiile sale publice tranșante, nu a trecut neobservată. Încă din primele momente, acesta a lansat o replică acidă la adresa lui Cristian Boureanu.

Godină i-a spus afaceristului, cu un zâmbet ironic, că este convins că va dormi liniștit lângă el. Remarca a stârnit hohote de râs în rândul concurenților, însă pe Boureanu l-a lăsat fără cuvinte. „E tot pe acolo pe lângă Donca, dar și pe el o să îl scot (n.r. Cristian Boureanu). Sunt un om lângă care vei dormi mult mai repede, pentru că tu ai obiceiul ca lângă un polițist să adormi repede”, a declarat Marian Godină.

Mai mult, acesta a mărturisit că nici măcar nu știe cine este Marian Godină, declarație care a amplificat și mai mult tensiunea din tabără.

Întâlnire ratată cu Călin Donca

Marian Godină a venit în competiție și cu un alt scop: o posibilă confruntare cu Călin Donca, cu care are o relație tensionată și controversată în afara show-ului. Totuși, momentul mult așteptat nu a mai avut loc.

Călin Donca a ajuns la medic din cauza unor probleme de sănătate și nu a fost prezent în ediția trecută. Aflând vestea, Marian Godină nu s-a abținut și a oferit o replică acidă, sugerând că „unii știu când să se retragă strategic”.

„Constat că nu e unul dintre cei mai buni prieteni ai mei aici și sunt ironic, desigur, Călin Donca. Nu știu ce s-a întâmplat cu el. A căzut? Înseamnă că există un Dumnezeu. Sper să îl trimit eu acasă”, a declarat Marian Godină.

Prezența noilor veniți a adus un plus de energie în ambele triburi, iar probele s-au desfășurat într-un ritm alert. Faimoșii și Războinicii au luptat cot la cot cu întăririle lor, însă tensiunile și orgoliile par să fi devenit la fel de importante ca punctele câștigate.

Rămâne de văzut dacă intervenția lui Marian Godină va calma sau, dimpotrivă, va amplifica conflictele din competiție. Un lucru este cert: Survivor 2026 continuă să surprindă, iar rivalitățile personale încep să joace un rol tot mai important în dinamica show-ului.

