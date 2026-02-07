Prinsă de radar de două ori în 38 de minute: 76 km/h și apoi 61 km/h într-o zonă de 30

Azima Jalal, o femeie din Marea Britanie, a fost prinsă conducând cu viteză excesivă de două ori, în doar 38 de minute, pe același drum din centrul orașului Manchester, fiind sancționată cu o amendă consistentă și o interdicție de a conduce.

Șoferița a fost surprinsă de camerele de supraveghere circulând cu viteză mult peste limita legală pe A62 Oldham Road, în zona Ancoats, pe 6 mai anul trecut.

Tânăra, în vârstă de 28 de ani, a fost înregistrată rulând cu 76 km/h spre camera radar, pe un tronson unde limita de viteză este de 30 km/h.

La doar 38 de minute distanță, Jalal a fost din nou surprinsă de radar, de această dată circulând cu 61 km/h, în sens opus, la volanul aceluiași autoturism Volkswagen.

Amendă, puncte de penalizare și interdicție de a conduce

Pentru cele două abateri, femeia a fost pusă sub acuzare pentru depășirea limitei legale de viteză și a apărut în fața instanței pe 28 ianuarie.

Azima Jalal, domiciliată pe Turfland Avenue, în Royton, Oldham, a fost sancționată la Bolton Combined Court. Instanța a decis aplicarea unei amenzi totale de 1.094 de lire sterline, la care se adaugă o suprataxă pentru victime în valoare de 438 de lire și cheltuieli de judecată de 120 de lire.

De asemenea, potrivit Manchester Evening News, șoferița a primit șase puncte de penalizare pe permis și o interdicție de a conduce pentru o perioadă de șase luni.

În Italia, un șofer identificat a fost amendat pe un drum din regiunea Liguria, după ce a depășit limita legală de viteză cu doar 0,08 km/h. Bărbatul a plătit sancțiunea fără să o conteste, apoi le-a trimis polițiștilor locali o scrisoare.

Iar în Elveția, un șofer a ajuns să plătească, în urma unui proces care a durat aproape trei ani, circa 2.800 de euro, după ce a fost surprins de radar circulând cu doar 1 km/h peste limita legală.

