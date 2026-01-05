Reduceri la pompă

Petrom a redus luni prețurile cu 4 bani pe litru, atât la motorină, cât și la benzină, conform Economica.net.

Astfel, stația Petrom de pe strada Braşov din sectorul 6, Bucureşti afișa un preț al benzinei standard de 7,55 de lei pe litru și un preț al motorinei standard de 7,73 de lei pe litru.

La 1 ianuarie prețurile carburanților crescuseră cu 34 de bani pe litru, ca urmare a creșterii cu 10% a accizelor, operată de stat.

Războiul de trei ore din Venezuela

Ieftinirea de 4 bani pe litru vine după ce prețul petrolului a scăzut luni pe bursele globale, după ce liderul venezuelean Nicolas Maduro a fost capturat în weekend de SUA și trimis în fața instanței sub acuzații de narcoterorism și fraudarea alegerilor.

Președintele american Donald Trump a anunțat că Washingtonul va pune Venezuela sub control temporar pentru o tranziție sigură.

Trump a cerut companiilor petroliere să investească

În paralel, președintele american a îndemnat companiile petroliere expropriate de fostul președinte Hugo Chavez în urmă cu două decenii să reinvestească masiv în Venezuela, dacă vor să își recupereze banii.

Grupul american Chevron a menținut companii-mixte cu grupul venezuelean de stat PDVSA, însă Exxon și ConocoPhilips au plecat și au dat în judecată Venezuela.

Exxon are de recuperat 1,65 de miliarde de dolari, iar ConocoPhilips a încercat timp de ani să recupereze 12 miliarde de dolari.

Venezuela, țara cu cele mai mari rezerve de petrol din lume

Venezuela este țara cu cele mai mari rezerve de petrol din lume, mai mari chiar și decât Arabia Saudită.

Cu toate acestea, producția a scăzut masiv în 20 de ani de manageriere din partea regimului comunist de la Caracas: de la 2,78 de milioane de barili pe zi în 2006 la circa un milion de barili pe zi în 2025, conform site-ului CountryEconomy.com.

Astfel, prețul petrolului scade pe burse, investitorii estimând creșterea producției în statul sud-american.

Prețul țițeiului Brent scădea luni cu 50 de cenți, sau 0,8%, până la 60,26 de dolari pe baril, în vreme ce țițeiul West Texas a scăzut cu 0,9%, până la 56,79 dolari pe baril.

Amenințări pentru Iran, Columbia și Mexic

Trump a amenințat recent cu lovituri militare și Columbia și Mexic, alți doi mari producători de petrol și surse de carteluri și droguri.

De asemenea, Trump a afirmat că și regimul din Cuba este aproape de a intra în colaps deoarece supraviețuia cu bani din Venezuela și că Statele Unite vor interveni dacă protestatarii din Iran sunt atacați de forțele guvernamentale de la Teheran.

