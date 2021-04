În septembrie 2020, la Sibiu au fost selectate cinci exemplare din rasa Ciobănesc German și unul din rasa Ciobănesc Belgian Malinois, cu vârste cuprinse între șapte și nouă luni.

Antrenament cu probe de la persoanele infectate

În ianuarie 2021, câinii au început antrenamentul cu primele probe recoltate de la pacienții infectați. În cadrul proiectului, au fost recoltate mostre de miros din transpirația unor persoane confirmate pozitiv cu Covid.

„Am cerut persoanelor care veneau în evaluare la noi și care aveau testul pozitiv să accepte să li se recolteze, din transpirația de sub braț, o mostră de miros, care era preluată apoi de echipa de la centrul de dresaj. Am participat la ședința de demonstrație și de avizare a rezultatelor acestui proiect și am rămas surprins, dar și impresionat. Toți câinii care au participat au recunoscut 100% probele cu infecție Covid, chiar și în condițiile în care instructorul a încercat să le devieze atenția sau să îi retragă din zona unde era proba. Ei veneau și insistau pentru proba respectivă”, a precizat medicul Virgil Musta, de la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara.

Câinii vor fi folosiți la aeroport

În acest proiect au fost cooptate și alte spitale, majoritatea din județul Sibiu.

Potrivit directorului centrului chinologic „Dr. Aurel Greblea” , Claudiu Bîlă, câinii anti-Covid vor fi folosiți pe Aeroportul Internațional din Sibiu, pentru a descoperi pasagerii infectați. „Urmează faza de avizare, apoi operaționalizarea proiectului”, a spus Claudiu Bîlă.

Pentru antrenarea câinilor, au fost recoltate probe de la pacienții care nu se aflau sub tratament anti-Covid. Patrupedele au început să recunoască probele pozitive după primele șase zile de antrenament.

