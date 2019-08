Destinație obligatorie pentru orice pasionat de istorie și arheologie, Egiptul poate fi descoperit foarte ușor într-un circuit de 12 zile de la Europa Travel, ce îți descoperă locuri fabuloase la tarife accesibile de la 699 euro/persoană.

Cairo și Giza, locația faimoaselor piramide

Pătrunde în cultura faraonică odată cu metropola Cairo, capitala cu un ritm de viață amețitor, și un amestec divin de arhitectură modernă și islamică, unde vei vizita Muzeul de Egiptologie, împărțit în secțiunea Regatului Vechi, cel de Mijloc, Nou și zona greco-romană, unde sunt expuse peste 120.000 de exponate faraonice, cea mai mare colecție din întreaga lume. Comorile tânărului faraon Tutankhamon sunt printre cele mai valoroase, acesta fiind singurul mormânt care nu a fost prădat de hoți în Valea Regilor. Galeriile faraonului sunt ticsite de artefacte, de la sarcofagul cu pietre prețioase, masca de aur, tronul și până la coloșii din granit.

Platoul Giza este, fără îndoială, cel mai vizitat loc din Egipt pentru că aici se află principalul complex de piramide și singura dintre cele 7 minuni antice ce a supraviețuit timpului. Piramida Keops, alături de cele ale lui Kefren și Mikerynos, păzite de Marele Sfinx, o construcție misterioasă despre care nu se știe exact când ar fi fost construită. Chiar dacă au o vechime de până la 4000 de ani, acestea nu sunt totuși primele piramide construite în Egipt.

Opțional poți face o excursie la Dahsure și Saqqara, pentru a vedea Piramida Roșie a lui Snefru, și Piramida în Trepte a lui Djoser, construită în urmă cu 4600 de ani.

Din Cairo poți pleca spre Aswan, un oraș romantic și liniștit punct din care fie poți pleca spre Abu Simbel, templul perfect al faraonului Ramses al II lea sau să te îmbarci într-o croazieră spre insula lui Kitchener și Insula Elephantine.

Temple înșirate elegant pe văile fertile ale Nilului

O plimbare cu felucca pe Nil este cea mai bună cale să pătrunzi în atmosfera faraonică a Egiptului, vizitând pe rând importantele temple ridicate pe marginea „firului cel dătător de viață”.

Prima oprire va fi la Templul Philae închinat zeiței Isis, înconjurat de ape și scăldat în lumina caldă a apusului, fiind considerat cel mai romantic complex arhitectural din Egipt. Navighează spre Kom Ombo, un templu unde erau slăviți cei doi zei Sobek și Horus, și singura construcție ce a fost realizată în oglindă, compusă din elemente pereche. Edfu, cel mai bine conservat dintre templele egiptene închinat zeului Horus, se află la jumătatea distanței dintre Aswan și Luxor, așa că nu-l poți rata.

Luxor și Valea Regilor

Pentru mai bine de 5 secole, Teba a fost o forță, locul de unde a fost condus Egiptul și care găzduia o seamă de bogății arhitecturale pe care le mai poți observa și astăzi. Luxor este cel mai mare muzeu în aer liber din lume, iar dacă traversezi Aleea Sfincșilor vei pătrunde imediat în Templul Luxor, o construcție enigmatică plină de hieroglife și extrem de bogată în reliefuri.

Cel mai mare și important templu egiptean este Karnak – lăcașul lui Amun, aflat la mică distanță de Templul Luxor, și pe care-l vei putea bifa opțional. Mai poți vedea și Valea Regilor, unde, până în acest moment au fost descoperite în jur de 62 de morminte ale faraonilor, care erau construite în așa fel încât acestea să semene cu Lumea de Dincolo. Regii erau înmormântați alături de comorile cele mai de preț, de animale și mâncare pentru că doar astfel era plătit tribut lui Osiris, iar trecerea spre lumea de apoi era mai ușoară.

Încheie călătoria în Egipt cu câteva zile de relaxare petrecute pe coasta Mării Roșie, în Hurghada, fostul sat pescăresc devenit astăzi un rai exotic cu plaje albe și hoteluri de lux.

de Mădălina Isar

Sursa foto: pixabay.com

Oferta Speciala Circuit Egipt – tarife de la 699 euro/persoana, 12 zile (3 nopti in Cairo – Bonus – o noapte de cazare, 1 noapte tren Cairo – Aswan, 3 nopti cazare in Hurghada – Bonus all inclusive, 3 nopti croaziera), cazare cu mese conform program la hoteluri de 4*, transport avion, ghid local, asistenta turistica. Detalii pe www.europatravel.ro, call center 021-9407.

Citeşte şi:

GSP.RO Marcel Toader a murit! Cum era văzut în România, în urmă cu mulți ani

Unica.ro De ce a murit Marcel Toader. Avea doar 56 de ani

Viva.ro Marcel Toader, fostul soț al Mariei Constantin, a FĂCUT INFARCT! PRIMA REACȚIE a MARIEI și ce i-a afectat problemele de sănătate